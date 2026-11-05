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Mayr-Melnhof Karton AG: MM Trading Statement 1.-3. Quartal 2026



05.11.2026 / 07:30 CET/CEST

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Positive Ergebnisentwicklung in Packaging durch Rückgang in Board & Paper überlagert

Fit-For-Future Programm kompensiert Teil der anhaltenden Kosten- und Marktbelastungen Kennzahlen der MM Gruppe - IFRS (konsolidiert, in Mio. EUR) Q1-3/2026 Q1-3/2025 +/- Umsatzerlöse 2.774,7 2.979,5 -6,9 % Bereinigtes EBITDA 259,1 320,3 -19,1 % Bereinigtes betriebliches Ergebnis 93,0 151,9 -38,8 % Bereinigte EBITDA Margin (%) 9,3 % 10,7 % -141 bp Bereinigte Operating Margin (%) 3,4 % 5,1 % -175 bp



Kennzahlen der MM Gruppe (exkl. TANN Gruppe) (konsolidiert, in Mio. EUR) Q1-3/2026 Q1-3/2025 +/- Umsatzerlöse 2.774,7 2.890,8 -4,0 % Bereinigtes EBITDA 259,1 297,4 -12,9 % Bereinigtes betriebliches Ergebnis 93,0 129,1 -28,0 % Bereinigte EBITDA Margin (%) 9,3 % 10,3 % -95 bp Bereinigte Operating Margin (%) 3,4 % 4,5 % -112 bp

Die MM Gruppe verzeichnete nach den ersten drei Quartalen wie erwartet eine heterogene Ergebnisentwicklung. Während die Divisionen Food & Premium Packaging sowie Pharma & Healthcare Packaging beim bereinigten EBITDA auf vergleichbarer Basis exkl. TANN das Vorjahresniveau übertreffen konnten, lag das Ergebnis der Division Board & Paper trotz leicht höherer Menge und Auslastung erwartungsgemäß tiefer, wodurch auch das Konzernergebnis zurückging. Neben anhaltend intensivem Wettbewerb mit hohem Preisdruck verstärkten vor allem deutlich gestiegene Energie-, Transport- und Chemikalienkosten infolge des Nahostkonflikts den Margendruck bei Board & Paper. Darüber hinaus belasteten die planmäßigen jährlichen Wartungsstillstände bei den Frischfaserkarton- und Papierwerken MM Kwidzyn und MM Kotkamills das Ergebnis des 3. Quartals. Deutliche Fortschritte des Fit-For-Future Programms konnten jedoch in allen Divisionen dazu beitragen, einen Teil der anhaltenden Kosten- und Marktbelastungen zu kompensieren und die Wettbewerbsfähigkeit weiter zu stärken. Die geplante Akquisition des Kartonwerks Arnsberg wird einen weiteren wichtigen Schritt zur Stärkung unseres Kerngeschäfts Karton leisten und attraktives Synergiepotenzial eröffnen. ERGEBNISRECHNUNG

(Der Vergleich mit der Periode 1.-3. Quartal 2025 inkl. TANN ist nur eingeschränkt aussagekräftig.) Pro-forma exkl. TANN lagen das bereinigte EBITDA und die bereinigte EBITDA Margin des Konzerns mit 259,1 Mio. EUR und 9,3 % vor allem durch die Entwicklung in der Board & Paper Division unter dem Vorjahresniveau (Q1-3 2025: 297,4 Mio. EUR; 10,3 %). Das bereinigte betriebliche Ergebnis ging von 129,1 Mio. EUR auf 93,0 Mio. EUR zurück, die bereinigte Operating Margin belief sich auf 3,4 % (Q1-3 2025: 4,5 %). Einmaleffekte aus Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Fit-For-Future Programm beliefen sich auf rund 40 Mio. EUR und betrafen alle Divisionen. Die konsolidierten Umsatzerlöse des Konzerns lagen mit 2.774,7 Mio. EUR um 4,0 % unter dem Vergleichswert (Q1-3 2025: 2.890,8 Mio. EUR). Dieser Rückgang resultiert insbesondere aus den Divisionen Food & Premium Packaging sowie Board & Paper. Im Periodenvergleich inkl. TANN verminderte sich das bereinigte EBITDA vor allem infolge der Entkonsolidierung der TANN Gruppe Anfang Juni des Vorjahres und des geringeren Beitrags von Board & Paper auf 259,1 Mio. EUR (Q1-3 2025: 320,3 Mio. EUR). Die bereinigte EBITDA Margin lag bei 9,3 % (Q1-3 2025: 10,7 %). Das bereinigte betriebliche Ergebnis belief sich auf 93,0 Mio. EUR (Q1-3 2025: 151,9 Mio. EUR) und die bereinigte Operating Margin auf 3,4 % (Q1-3 2025: 5,1 %). Einmaleffekte aus Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Fit-For-Future Programm beliefen sich auf rund 40 Mio. EUR und betrafen alle Divisionen. Die konsolidierten Umsatzerlöse lagen mit 2.774,7 Mio. EUR vor allem veräußerungsbedingt unter dem Vergleichswert des Vorjahres (Q1-3 2025: 2.979,5 Mio. EUR). AUSBLICK

Wir sehen eine Belebung der Nachfrage im Bereich Packaging, wobei Pharma & Healthcare Packaging insbesondere bei GLP-1 zunehmendes Wachstum verzeichnet. Im Bereich Board & Paper erschweren die anhaltenden, wenn auch durch das Ausscheiden eines Marktbegleiters reduzierten, Überkapazitäten am Markt weiterhin die vollständige Weitergabe der stark steigenden Energiekosten, wodurch der Margendruck trotz positiver Beiträge aus dem Fit-For-Future Programm anhält. ----------------------------- Das detaillierte Trading Statement finden Sie auf unserer Website unter: www.mm.group. Nächster Termin:

16. März 2027 Jahresergebnis 2026 Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Mag. Stephan Sweerts-Sporck, Investor Relations, Mayr-Melnhof Karton AG,

Brahmsplatz 6, A-1040 Wien

Tel.: +43 1 501 36-91180,

E-Mail: investor.relations@mm.group , Website: www.mm.group



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