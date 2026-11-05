Berlin (ots) -- Preisträgerin Kategorie Text: Aline Pabst, Redakteurin mit Schwerpunkt auf Klima- und Umweltthemen bei der Saarbrücker Zeitung- Preisträgerin und Preisträger Kategorie Audio: Dr. Sabine Steffens und Dirk Steffens für den Podcast "Kettenreaktion - weil alles mit allem zusammenhängt"- Preisträgerin Kategorie Video: Dr. Maria Furtwängler für die NDR-Dokumentationen "Deutschland, deine Gärten" und "Das Ende der Insekten?"- Preisträger Lebenswerk: Prof. Dr. Rainer Grießhammer, Vorstandsvorsitzender der Stiftung Zukunftserbe, Autor und langjähriger Geschäftsführer des Öko-Instituts- Gewinnerin des Publikumspreises ist Content Creatorin Lilian Boehme für "Klartext mit Lilly"Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) verleiht heute zum 31. Mal den UmweltMedienpreis. Mit dem Preis ehrt die Umwelt- und Verbraucherschutzorganisation in fünf Kategorien Medienschaffende für deren herausragende Leistungen bei der öffentlichen Vermittlung von Natur-, Umwelt- und Klimathemen. Die Preisverleihungsgala fand am Abend im Meistersaal in Berlin statt.Margit Mönnecke, Bundesvorsitzende der DUH: "Angesichts der zunehmenden Belastung unserer Öko- und Wirtschaftssysteme durch die Folgen der Klimakrise ist die Arbeit der Preisträgerinnen und Preisträger des UmweltMedienpreises wichtiger denn je. Mit ihren herausragenden Beiträgen sorgen sie dafür, dass Klima- und Naturschutzthemen in der Öffentlichkeit ankommen und in der heutigen Informationsflut nicht untergehen, sondern gesehen, gehört und gelesen werden. Engagiert und mit großem Gespür für die packenden Geschichten hinter den oft harten Fakten bringen sie uns zum gemeinsamen Handeln und schaffen Aufmerksamkeit für die Schönheit und Fragilität unseres Planeten."In der Kategorie Text zeichnet die Jury des UmweltMedienpreises Aline Pabst aus. Die Redakteurin der Saarbrücker Zeitung zeigt mit großem Engagement, was Lokaljournalismus in Sachen Klima- und Umweltberichterstattung leisten kann.Die Biologin Dr. Sabine Steffens und der Wissenschaftsjournalist Dirk Steffens zeigen in ihrem Wissenschafts-Podcast "Kettenreaktion" auf, wie eng Klimakrise, Artensterben, Ressourcenverbrauch und gesellschaftliche Entwicklungen miteinander verbunden sind. Dafür erhalten sie den UmweltMedienpreis in der Kategorie Audio.Als überzeugende Botschafterin für den Artenschutz führt die Schauspielerin Dr. Maria Furtwängler durch die NDR-Dokumentationen "Deutschland, deine Gärten" und "Das Ende der Insekten?" und erhält dafür den UmweltMedienpreis in der Kategorie Video.Mit dem Preis für sein Lebenswerk wird der Vorstandsvorsitzende der Stiftung Zukunftserbe, Autor und langjährige Geschäftsführer des Öko-Instituts Prof. Dr. Rainer Grießhammer geehrt."Mit großer Beharrlichkeit und Klarheit verbindet Rainer Grießhammer seit Jahrzehnten wissenschaftliche Pionierarbeit mit konkreter Wirkung für eine lebenswerte Zukunft. Seine Erkenntnisse darüber, wie Produkte ökologisch, sozial und wirtschaftlich bewertet werden können, unterstützen Verbraucherinnen und Verbraucher bis heute bei nachhaltigen Kaufentscheidungen. Mit zahlreichen populären und wissenschaftlichen Veröffentlichungen hat er ein breites Publikum erreicht und Umweltwissen nicht nur geschaffen, sondern verständlich, zugänglich und wirksam gemacht", so Mönnecke.Zum neunten Mal hat die Jury dieses Jahr einen Publikumspreis ausgelobt. Mehr als Zehntausend Menschen haben in einer vierwöchigen Online-Abstimmung aus vier nominierten Social-Media-Kanälen ihren Favoriten gewählt. Die Abstimmung gewonnen hat Lilian Boehme, die auf ihrem Social Media-Profil "Klartext mit Lilly" aktuelle Klimapolitik einordnet. Weiterhin nominiert waren der Ornithologe Kalle Nibbenhagen für Aufklärung über Vogelstimmen und -schutz, Vanessa und Norman Glatzer für Wissenswertes über Pilze und Pflanzen auf ihrem Profil "Buschfunkistan", sowie Patrick Niedermayer für Recherchen zu Energie und Klimaschutz auf Youtube.Links:- Informationen zu früheren Preisträgerinnen und Preisträgern: https://www.duh.de/events-aktionen/umweltmedienpreis/preistraeger/- Weitere Informationen zu den diesjährigen Preisträgerinnen und Preisträgern: https://www.duh.de/events-aktionen/umweltmedienpreis/preistraeger/2026/- Pressefotos finden Sie hier zum Download: https://l.duh.de/pm261104Pressekontakt:DUH-Newsroom:030 2400867-20, presse@duh.dewww.duh.deOriginal-Content von: Deutsche Umwelthilfe e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/22521/6384419