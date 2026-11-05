Washington - Die Demokraten sind im Siegestaumel. Ihre Anhänger feiern den Erfolg gegen die Republikaner von Präsident Donald Trump bei den US-Parlamentswahlen. Lange können sich die Blauen aber nicht darauf ausruhen, denn die Erwartungen sind gefühlt ins Unermessliche gestiegen. Und in der eigenen Partei gibt es viele Baustellen zu beseitigen, wenn sie den Schwung der Midterms für den Anlauf zur Präsidentschaftswahl 2028 nutzen wollen. Wie viel ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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