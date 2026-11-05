Zürich - Der Rückversicherer Swiss Re hat in den ersten neun Monaten des Jahres seinen Gewinn gesteigert. Der Konzern übertrifft die Erwartungen der Analysten damit klar und sieht sich auf dem «besten Weg», um sein Gewinnziel für das Gesamtjahr zu erreichen. Der Konzerngewinn belief sich von Januar bis September 2026 auf 4,17 Milliarden Dollar, was einem Anstieg um 3 Prozent gegenüber dem Vorjahr entsprach. Der Versicherungsumsatz der Gruppe ging ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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