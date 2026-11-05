Von Angelika Jacobs, Universität Basel Basel - Mathematikerin zu werden, war für Susanna Zimmermann nicht die offensichtliche Wahl. Heute gehört die Basler Professorin zu den führenden Forschenden auf dem Gebiet der birationalen Geometrie. Auf ihrem Weg an die Spitze der Mathematik musste sie auch lernen, Grenzen zu setzen. Das Wichtigste in Kürze Susanna Zimmermann forscht an der Universität Basel zur birationalen Geometrie. Für ihre Arbeit erhielt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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