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SNP: Prognoseanhebung für Gesamtjahr 2026 nach stärkstem dritten Quartal der Unternehmensgeschichte



05.11.2026 / 07:50 CET/CEST

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Corporate News SNP: Prognoseanhebung für Gesamtjahr 2026 nach stärkstem dritten Quartal der Unternehmensgeschichte Auftragseingang steigt um 2 % auf 83,0 Mio. € (Q3 2025: 81,6 Mio. €)

Partneranteil am Auftragseingang erreicht mit 62 % Rekordniveau (Q3 2025: 47 %)

Konzernumsatz legt um 4 % auf 77,5 Mio. € zu (Q3 2025: 74,3 Mio. €)

EBIT von 5,1 Mio. € (Q3 2025: 15,6 Mio. €) aufgrund signifikanter Investitionen in Innovationen und weiteres Wachstum

Prognose für das Gesamtjahr angehoben

Heidelberg, 5. November 2026 - SNP SE, ein führender Anbieter von Software für die KI-gestützte digitale Transformation, automatisierte Datenmigration und Datenmanagement im SAP-Umfeld, setzt nach vorläufigen Zahlen auch im dritten Quartal 2026 seinen Wachstumskurs fort. Treiber der positiven Entwicklung waren erneut vor allem das dynamische Wachstum im Software- und Partnergeschäft. Der Auftragseingang stieg im dritten Quartal um 2 % auf 83,0 Mio. € (Q3 2025: 81,6 Mio. €), der Umsatz legte um 4 % auf 77,5 Mio. € zu (Q3 2025: 74,3 Mio. €). Bedeutende Investitionen flossen in Innovationen, neue Partnerschaften sowie in die Skalierbarkeit von Prozessen und Infrastruktur, um die Grundlage für nachhaltiges und profitables Wachstum zu schaffen. Das EBIT lag bei 5,1 Mio. € gegenüber 15,6 Mio. € im Vorjahresquartal. Nach neun Monaten erhöhte sich der Umsatz um 12 % auf 239,6 Mio. € und das EBIT um 19 % auf 36,2 Mio. € Das Partner- und Softwaregeschäft verzeichnete deutliche Wachstumsraten. Der Software-Auftragseingang im Kerngeschäft von SNP stieg im dritten Quartal um 14 % und erreichte damit einen Anteil von 36 % am gesamten Auftragseingang (Q3 2025: 32 %). Im Partnergeschäft belief sich der Auftragseingang auf 51,6 Mio. €, was einem Anteil von 62 % am gesamten Auftragseingang entspricht (Q3 2025: 47 %). Damit erreichte der Partneranteil ein Rekordniveau. Ausschlaggebend dafür waren sowohl das wachsende Geschäft mit den fünf größten globalen Partnern von SNP als auch neue Partner im SNP-Ökosystem. Auch bei Kundenprojekten setzte SNP die erfolgreiche Entwicklung mit einer hohen zweistelligen Zahl an weltweiten Go-lives fort, unter anderem bei CPFL Energia, Mahle und Ventia. Jens Amail, CEO von SNP: "Wir haben den höchsten Umsatz erzielt, den SNP jemals in einem dritten Quartal verzeichnet hat, und gleichzeitig weiter in die Zukunft unseres Unternehmens investiert. Auf dem Weg zu KI-gestützten und autonomen Unternehmen werden vertrauenswürdige und relevante Daten für unsere Kunden immer wichtiger und genau hier liegen die Stärken unseres Kernportfolios. Darüber hinaus haben wir auf der diesjährigen Transformation World KI-basierte Innovationen vorgestellt, die sichere und auditierbare Datenmigrationen weiter beschleunigen - erste Kunden setzen diese bereits in Pilotprojekten ein und geben uns sehr positives Feedback. Die starke Dynamik im Markt stimmt uns ausgesprochen zuversichtlich für die verbleibenden Monate des Jahres. Mein herzlicher Dank gilt unseren Kunden und Partnern für ihr anhaltendes Vertrauen sowie allen Kolleginnen und Kollegen bei SNP für ihren außergewöhnlichen Einsatz und ihren unermüdlichen Fokus auf den Kundenerfolg."

Ausblick für 2026

SNP erwartet für das Gesamtjahr ein Umsatzwachstum im hohen einstelligen bis niedrigen zweistelligen Prozentbereich (bisherige Prognose: Umsatzwachstum im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich). Beim operativen Ergebnis (EBIT) wird gegenüber dem Vorjahr ein Anstieg erwartet, der auch deutlich in den zweistelligen Prozentbereich reichen kann (bisherige Prognose: EBIT-Wachstum im niedrigen zweistelligen Prozentbereich). Die vollständige Zwischenmitteilung für das dritte Quartal 2026 hat SNP am 5. November 2026 veröffentlicht.

Über SNP

SNP (Ticker: SHF.DE) ist mit seiner weltweit führenden Technologieplattform Kyano ein zuverlässiger Partner für Unternehmen, die bei Transformationsvorhaben und für mehr Geschäftsagilität auf wegweisende datengestützte Funktionalitäten setzen. Kyano integriert alle technischen Möglichkeiten und Partnerfunktionalitäten für eine softwarebasierte und ganzheitliche Datenmigration und das Datenmanagement. In Kombination mit dem Bluefield-Ansatz setzt Kyano einen weltweiten Industriestandard für die schnelle und sichere Reorganisation und Modernisierung von Unternehmensdaten unter Nutzung KI-gestützter Innovationen auf Basis von über 30 Jahren Erfahrung. Weltweit vertrauen mehr als 3.000 Kunden aller Größen und Branchen in über 80 Ländern auf SNP, unter ihnen 20 der DAX 40 und über 100 der Fortune 500 Unternehmen. Die SNP-Gruppe beschäftigt weltweit mehr als 1.700 Mitarbeitende an 34 Standorten in 22 Ländern. Das Unternehmen mit Stammsitz in Heidelberg erzielte im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von rund 297 Mio. Euro. Weitere Informationen unter www.snpgroup.com Kontakt SNP

Marcel Wiskow

Director lnvestor Relations

Telefon: +49 6221 6425-637

Email: marcel.wiskow@snpgroup.com

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