Der Ausgang der US-Kongresswahlen hat den deutschen Aktienmarkt am Mittwoch kräftig angeschoben. Die Demokraten gewannen die Mehrheit in beiden Kammern, was viele Anleger als Abbau politischer Unsicherheit werteten. Der DAX stieg um 2,22 Prozent auf 26.437,67 Punkte. Die Nebenwerte zogen etwas verhaltener mit. Der MDAX gewann 1,28 Prozent auf 31.136,84 Punkte, der SDAX legte um rund 1,4 Prozent auf etwa 18.266 Zähler zu, und der TecDAX schloss 1,2 Prozent fester bei 4.143,40 Punkten. Gefragt waren Wind- und Solarwerte wie SMA Solar und Nordex. OHB profitierte von einem ESA-Auftrag über 554 Millionen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Nebenwertewelt