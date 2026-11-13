FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem jüngsten Höhenflug des deutschen Aktienmarktes haben sich die Anleger am Freitag mit weiteren Engagements weitgehend zurückgehalten. Der Dax notierte gegen Mittag 0,1 Prozent höher bei 26.807 Punkten. Am Vortag war der Leitindex erstmals über die runde Marke von 27.000 Punkten geklettert, letztlich aber darunter geblieben. Auf Wochensicht zeichnet sich für den Dax ein Plus von fast 4 Prozent ab.

Der MDax verlor am Freitagmittag 0,4 Prozent auf 30.740 Zähler. Für den Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,1 Prozent aufwärts.

Aus Branchensicht standen Versicherungstitel ganz oben in der Anlegergunst. So knüpften die Papiere der Munich Re an ihren starken Vortag an. Sie gewannen weitere 1,3 Prozent und blieben auf Kurs zu ihrem Rekordhoch von Ende April 2025. Die Aktien von Hannover Rück präsentierten sich mit plus 1,3 Prozent ebenfalls in guter Verfassung. Die Anteile der Allianz schraubten ihr Rekordhoch derweil weiter in die Höhe. Zuletzt verteuerten sie sich um 1,0 Prozent.

Die Papiere von CTS Eventim legten als MDax-Spitzenreiter um 3,3 Prozent zu. Der Eventvermarkter hatte im dritten Quartal wegen Problemen im Veranstaltungsgeschäft weniger umgesetzt und verdient. Analysten sprachen von einem durchwachsenen Quartal. Die Bestätigung der Jahresprognose wirke aber beruhigend, schrieb Analystin Annick Maas von Bernstein Research.

Deutsche Euroshop profitierte in den ersten neun Monaten von höheren Mieten, Abfindungen von Mietern und geringeren Kosten. Der Betreiber von Einkaufszentren hatte bereits Anfang November den Gewinnausblick für 2026 erhöht und das Umsatzziel präzisiert. Die Anteilsscheine verteuerten sich um 2,2 Prozent.

Die Energiekonzerne RWE und Eon können sich einem Pressebericht zufolge möglicherweise auf einen Geldregen aus Berlin freuen. Die Bundesregierung wolle deren Anteil von einem Drittel an dem Brennelemente-Hersteller Urenco mit Sitz in Großbritannien kaufen, berichtete die "Welt" auf ihrer Internetseite. Ein Verkauf würde beiden Unternehmen einen erheblichen Wertzuwachs durch eine Randbeteiligung bescheren und die Bilanz stärken, bemerkte ein Marktbeobachter. Die Eon-Titel gewannen als bester Dax-Wert 1,9 Prozent, für RWE ging es um 0,6 Prozent nach oben.

Mit Kursabschlägen zwischen 8 und 10 Prozent litten die Aktien von Indus Holding sowie GFT Technologies unter Analystenabstufungen und gehörten zu den schwächsten Werten im SDax . Das Analysehaus MPCM hatte GFT von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Die Investmentbank Oddo BHF hatte ihr Anlagevotum für Indus von "Outperform" auf "Neutral" gesenkt./edh/men

--- Von Eduard Holetic, dpa-AFX ---



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