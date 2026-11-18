HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MPCM hat das Kursziel für Deutsche Euroshop nach Zahlen zum dritten Quartal von 20,20 auf 18,60 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Umsatzanstieg des Betreibers von Einkaufszentren von 4,6 Prozent auf Jahressicht sei der höchste in diesem Jahr gewesen, schrieb Andreas Pläsier in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Wegen höherer Zinsen an den Kapitalmärkten senkte der Experte jedoch die Schätzungen für den operativen Betriebsgewinn (Funds from Operations) 2027 und 2028 um rund drei Prozent./rob/bek/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2026 / 07:45 / CET

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ISIN: DE0007480204





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