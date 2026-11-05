Eine SKU (Bestandseinheit). Alle Märkte. Am Ende der Produktion festgelegte Konnektivität. Live auf der electronica 2026.

Orange, einer der weltweit führenden Telekommunikationsbetreiber, ist dem globalen, quantensicheren "In-Factory Profile Provisioning" (IFPP) Programm beigetreten, das im Februar auf der MWC Barcelona gemeinsam von Acceleronix und IDEMIA Secure Transactions gestartet wurde

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20261104464049/de/

Acceleronix, IDEMIA Secure Transactions and Orange announce flexible, single-SKU manufacturing with quantum-safe IFPP

Das Programm versetzt Gerätehersteller in die Lage, ein einzelnes Produkt herzustellen und es bevor es das Werk verlässt mit dem Orange-Netzwerk zu verbinden. Acceleronix und IDEMIA Secure Transactions werden die Lösung vom 10. bis 13. November auf der electronica 2026, der Weltleitmesse für elektronische Komponenten, Systeme und Anwendungen, in der Halle C2 der Messe München live demonstrieren.

Die meisten vernetzten Geräte haben dieselbe Schwachstelle: Bereitstellung und Prüfung an der Fertigungslinie. In-Factory Profile Provisioning (IFPP) löst dieses Problem, indem Konnektivitäts-Provisionierung skalierbar gemacht wird, einschließlich in Air-Gap-Fertigungsanlagen.

Mit IFPP können Originalhersteller das Mobilfunkprofil am Ende ihrer eigenen Fertigungslinie auf die eSIM laden, sodass jedes Gerät das Werk bereits getestet, konfiguriert und verbindungbereit verlässt. Quantensichere Bindung schützt Betreiber-Anmeldedaten während des gesamten Produktionsprozesses und IFPP ist darauf ausgelegt, über alle eSIM-Formfaktoren hinweg zu funktionieren.

Eine SKU. Alle Märkte. Heute wird die Konnektivität bereits in der Entwicklungsphase festgelegt und durch unterschiedliche SIM-Varianten, regionale SKUs (Stock Keeping Units) und getrennte Lagerbestände vorgegeben. IFPP verschiebt diese Entscheidung an das absolute Ende der Produktion. Hersteller bauen eine einheitliche Hardware-Plattform und weisen das Betreiberprofil an der Fertigungslinie Auftrag für Auftrag zu. Weniger SKUs (geringere Artikelanzahl). Weniger Kapitalbindung durch regionale Varianten. Beschleunigter Markteintritt.

"Mit IFPP wird Konnektivität zu einer Produktionseinstellung, die direkt an der Fertigungslinie vorgenommen wird, so spät wie es die Anordnung erlaubt. Multiple SIM-SKUs sind das Nächste, was sich Hardware-Hersteller dank der eSIM-Technologie bald komplett sparen können. Dieselbe Vision bei der Produktion und IoT-Konnektivität mit unseren Partnern im Rahmen des IFPP Early Access Program zu teilen, versetzt uns in die Lage, die IoT-Landschaft zu transformieren", so Gal Olshinka, Director, Acceleronix.

Warum MFF4 IFPP benötigt

Kompakte eSIM-Formfaktoren, wie etwa MFF4, ziehen ein wachsendes Interesse von Originalgeräteherstellern auf sich, die kleinere, stärker integrierte, vernetzte Geräte bauen möchten. Mit lediglich 2 x 2 mm ist MFF4 die kleinste standardisierte eSIM und rund 87% kleiner als das häufig verwendete MFF2. Da die Hersteller diese neuen Formfaktoren erforschen, wird die Flexibilität bei der Bereitstellung zu einer zentralen Überlegung.

Die kleinsten Geräte, wie Tracker, Sensoren und Wearables haben den geringsten Spielraum für Fehler.. Begrenzte Leistung und knapper Batterieraum erschweren In-Field Profile Downloads bei bestimmten Anwendungsfällen. IFPP erfüllt diesen Bedarf, indem die sichere Bereitstellung von Netzbetreiberprofilen direkt an der Produktionslinie ermöglicht wird. Durch die Möglichkeit, die Konnektivitätsauswahl erst später im Rahmen des Herstellungsprozesses zu treffen unterstützt IFPP Originalgerätehersteller, Formfaktoren, wie MFF4, bei gleichzeitiger Reduzierung der Bestandssegmentierung und Unterstützung einer einheitlichen Hardwareplattform über alle Märkte hinweg zu übernehmen.

"Da vernetzte Geräte immer kleiner werden und strengeren Energiebeschränkungen unterliegen, gewinnt die Vermeidung unnötiger In-Field Profile Downloads zunehmend an Bedeutung. Mit IFPP bringt IDEMIA Secure Transactions (IST) seine eSIM-Sicherheitskompetenz sowohl in Mobilfunknetzoperatoren als auch Gerätehersteller ein: Unsere quantensichere Profilverwaltungslösung schützt die Zugangsdaten der Mobilfunknetzbetreiber selbst außerhalb ihrer sicheren Umgebung, wobei sie Herstellern mehr Flexibilität bei der Bereitstellung von vernetzten Geräten über verschiedene eSIM-Formfaktoren hinweg einräumt", so Philippe De Oliveira, Senior Vice President Auto/IoT Connectivity Services, IDEMIA Secure Transactions.

Aufgebaut auf dem GSMA-Framework, heute einsatzbereit

Das Programm entspricht GSMA SGP.41, der branchenüblichen Architektur und den Anforderungen für In-Factory Profile Provisioning. Es läuft auf der bestehenden eSIM-IoT-Infrastruktur (SGP.32), sodass die Originalgerätehersteller jetzt mit der Bereitstellung beginnen können und später auf die Spezifikation SGP.42 umsteigen können, sobald die detaillierte technische Spezifikation veröffentlicht wurde.

Wie die Partner zusammenarbeiten

IDEMIA Secure Transactions liefert eine IFPP-fähige eSIM mit quantensicherer Profilbindung und sicherer Bereitstellung. Acceleronix bietet den IFPP Loader und die Factory Orchestration Tools, die sich in bestehende Produktionslinien mit vollständiger Rückverfolgbarkeit pro Gerät integrieren lassen und verwaltet die Konnektivität und Geräte, sobald diese im Einsatz sind. Orange stellt Betreiberprofile und globale Managed-IoT-Konnektivitätsdienste über das eigene Netz und Roaming-Partner bereit, sodass sich Geräte ab dem ersten Stromkreis mit dem Netzwerk verbinden.

"IFPP macht mobile Mobilfunkverbindungen für unsere Kunden einfacher. Das Mobilfunkprofil wird bereits im Werk bereitgestellt, sodass das Gerät vom ersten Tag an einsatzbereit ist. Dies beseitigt eine echte Hürde für IoT-Hersteller und öffnet den Mobilfunk für viele weitere Geräte und Anwendungsfälle. Gemeinsam mit IDEMIA Secure Transactions und Acceleronix vereinfacht Orange die Bereitstellung von IoT, erleichtert seine Skalierung und erhöht seine Sicherheit von Anfang an. Die Lösung ist bereits quantencomputer-resistent", so Philippe Lucas, Executive Vice President Partnerships, Content and Devices bei Orange.

Verfügbarkeit

Mit Orange bringt das Programm einen weltweit führenden Betreiber, einen vertrauenswürdigen Sicherheitsanbieter und eine Ende-zu-Ende-IoT-Plattform zusammen. IFPP-Testkits sind für OEMs und Gerätehersteller verfügbar, die die Fabrikbereitstellung mit Orange-Mobilfunkprofilen auf den eigenen Produktionslinien evaluieren möchten.

Erste Live-Demonstration auf der electronica

Besucher können vom 11. bis 13. November in der Halle C2 der Messe München am Stand 601 das IFPP-Verfahren live in Augenschein nehmen und sich für ein IFPP-Prüfset an ihrer eigenen Fertigungslinie anmelden.

Buchen Sie ein Meeting: https://www.linkedin.com/events/7521139497112342529/

Über Acceleronix

Acceleronix ist ein End-to-End-IoT-Partner, dem globale Innovatoren vertrauen, um schneller und mit weniger Komplexität voranzukommen. Vom Konzept bis zur weltweiten Bereitstellung übernehmen wir Design, Konnektivität, SIM/eSIM-Lebenszyklus, KI, Cloud und Compliance, damit Sie schneller starten und intelligenter skalieren. www.acceleronix.io

Über IDEMIA Group

IDEMIA Group ist ein weltweit führendes Technologieunternehmen mit mehr als 10.700 Mitarbeitern weltweit. Seine beiden marktführenden Geschäftsbereiche liefern geschäftskritische Lösungen, die Interaktionen in der physischen und digitalen Welt vereinfachen und absichern:

IDEMIA Secure Transactions (IST) ist der führende Technologieanbieter, der das Bezahlen und Verbinden sicherer und einfacher macht. Mit beispielloser Expertise in Kryptografie und der Ausstellung von Berechtigungsnachweisen genießt IST das Vertrauen von über 2000 Finanzinstituten, Mobilfunkbetreibern, Automobilherstellern und IoT-Anbietern weltweit. Jeden Tag sichert IST Milliarden von essenziellen Transaktionen und gewährleistet maximale Datensicherheit und höchsten Komfort.

ist der führende Technologieanbieter, der das Bezahlen und Verbinden sicherer und einfacher macht. Mit beispielloser Expertise in Kryptografie und der Ausstellung von Berechtigungsnachweisen genießt IST das Vertrauen von über 2000 Finanzinstituten, Mobilfunkbetreibern, Automobilherstellern und IoT-Anbietern weltweit. Jeden Tag sichert IST Milliarden von essenziellen Transaktionen und gewährleistet maximale Datensicherheit und höchsten Komfort. IDEMIA Public Security (IPS) ist ein vertrauenswürdiger Anbieter von sicheren, biometrischen Lösungen auf Regierungsniveau für 600 Regierungs-, Staats- und Bundesbehörden. Mit einer jahrzehntelangen Erfahrung in biometrischen Technologien ermöglicht IPS sicherere, reibungslosere und gerechtere Verfahren im Reiseverkehr, beim Zugang (zu Leistungen) und beim Schutz von Bürgern. Separat führt die IDEMIA Group zwei weitere regierungsnahe Aktivitäten durch: zivile Identitätsausstellung in Nordamerika und Verkehrssicherheit.

Weitere Informationen finden Sie unter www.idemia.com.

Über Orange

Orange st einer der weltweit führenden Telekommunikationskonzerne. Stand Ende 2025 verbindet Orange 340 Millionen Kunden in 26 Ländern (einschließlich MasOrange) und erwirtschaftete einen Umsatz von 40,4 Milliarden Euro. Orange ist an der Euronext Paris (ORA) gelistet.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20261104464049/de/

Contacts:

Medienkontakte

Acceleronix: press@acceleronix.io

IDEMIA Secure Transactions: contact.press@idemia.com

Orange: service.presse@orange.com