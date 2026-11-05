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Dow Jones News
05.11.2026 08:03 Uhr
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(1)

MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

TAGESTHEMA I

Rheinmetall kann seinen Ausblick für den Umsatz und die operative Marge trotz eines starken Quartals nicht halten. Der Rüstungskonzern nannte als Grund wahrscheinliche Verzögerungen bei der Beauftragung für das Boxer-Projekt "Arminius" und bei Losabnahmen für Artilleriemunition. Rheinmetall rechnet nun mit einem Umsatz von 13,2 Milliarden Euro. Bisher war der Konzern von 13,7 bis 14,2 Milliarden ausgegangen. Für die operative Marge werden nun rund 18,5 Prozent statt rund 19 Prozent angepeilt. Beim Projekt Arminius sei nicht mehr mit dem entsprechenden Auftragseingang dieses Jahr zu rechnen, mit dem Projekt verbundene Anzahlungen und Umsatzbeiträge müssten in das neue Jahr verschoben werden. Für das Geschäft mit Artilleriemunition sei es jetzt schon absehbar, dass es zu Verzögerungen bei Abnahmen kommen werde. Für das dritte Quartal wurden folgende- Bilanzierung nach IFRS Eckdaten bekannt gegeben (Angaben in Millionen Euro, Marge in Prozent, Bilanzierung nach IFRS): 

.             BERICHTET  PROG PROG PROG 
3. QUARTAL        3Q26 ggVj  3Q26 ggVj Zahl  3Q25 
Umsatz         3.149 +36% 3.253 +41%  19 2.308 
Operatives Ergebnis    553 +62%  531 +55%  19  342 
Operative Ergebnismarge 17,5 --   16,3 --   19  14,8

TAGESTHEMA II

Die Commerzbank hat im dritten Quartal von einem starken Ertragswachstum bei gleichzeitig stabilen Kosten profitiert. Der Gewinn legte kräftig zu und erfüllte die Markterwartungen. Die Gewinnprognose bestätigte die Bank, wird aber für den Nettozinsüberschuss im Gesamtjahr wegen eines intensiveren Wettbewerbs etwas pessimistischer. Für das dritte Quartal wurden folgende Eckdaten bekannt gegeben (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, Rendite in Prozent, Bilanzierung nach IFRS): 

.                 BERICHTET  PROG PROG 
3. QUARTAL            3Q26 ggVj  3Q26 ggVj  3Q25 
Erträge             3.199  +9% 3.276 +11% 2.939 
Zinsüberschuss          2.115  +3% 2.142  +5% 2.044 
Provisionsueberschuss      1.072  +9% 1.061  +8%  985 
Risikovorsorge           210  -2%  223  +4%  215 
Verwaltungsaufwand        1.638  +1% 1.661  +2% 1.624 
Operatives Ergebnis       1.312 +25% 1.339 +28% 1.047 
Eigenkapitalrendite (RoTE)    11,9  --  11,6  --  7,8 
Aufwand-Ertrags-Relation     52,4  --  52,0  --  57,1 
Ergebnis vor Steuern       1.312 +28% 1.335 +30% 1.027 
Ergebnis nach Steuern/Dritten   859 +45%  864 +46%  591

AUSBLICK UNTERNEHMEN

HOCHTIEF (14:00)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für die ersten neun Monate (in Millionen Euro, nach IFRS): 

.                     PROG  PROG PROG 
9MON                    9M26  ggVj Zahl  9M25 
Umsatzerlöse               31.451  +12%   8 28.109 
Ergebnis vor Steuern operativ       1.168  +30%   8   900 
Ergebnis nach Steuern/Dritten operativ   741  +38%   8   538

RENK (07:30)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das dritte Quartal (in Millionen Euro, Marge in Prozent, nach IFRS): 

.             PROG PROG PROG 
3. QUARTAL         3Q26 ggVj Zahl  3Q25 
Auftragseingang       458 +41%  15  325 
Umsatz           346 +12%  16  308 
EBIT bereinigt        60 +15%  16   52 
EBIT-Marge bereinigt    17,2  --  --  16,9

DEUTZ (07:30)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das dritte Quartal (in Millionen Euro, Marge in Prozent, nach IFRS): 

.           PROG  PROG PROG 
3. QUARTAL      3Q26  ggVj Zahl  3Q25 
Umsatz         562  +14%   6  493 
EBIT bereinigt     40  +41%   6   28 
EBIT-Marge bereinigt  7,1  +22%   6  5,8

SUSS MICROTEC (07:50)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das dritte Quartal (in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent, nach IFRS): 

.           PROG  PROG PROG 
3. QUARTAL       3Q26  ggVj Zahl 3Q25 
Umsatz         114  -3%   7  118 
EBIT           10  -19%   7  12 
EBIT-Marge       8,9   --  -- 10,5 
Ergebnis nach Steuern  7,3  -21%   5  9,2 
Ergebnis je Aktie   0,42  -13%   6 0,48

Weitere Termine:

07:00 AT/Kontron AG, Ergebnis 3Q (09:00 Telefonkonferenz)

07:00 DE/DHL Group, ausführliches Ergebnis 9 Monate (08:30 PK)

07:00 DE/Nordex SE, ausführliches Ergebnis 3Q

07:00 DE/Evotec SE, ausführliches Ergebnis 3Q

07:00 DE/Hellofresh SE, Ergebnis 3Q

07:15 FR/Air France-KLM Group, Ergebnis 3Q

07:30 DE/Fielmann Group AG, Ergebnis 3Q

07:30 DE/SGL Carbon SE, Ergebnis 9 Monate

07:30 FR/Bouygues SA, Ergebnis 3Q

07:30 LU/SAF-Holland SE, Ergebnis 3Q

07:50 DE/Suss Microtec SE, Ergebnis 3Q

07:55 DE/PVA TePla AG, Ergebnis 3Q

08:00 AT/Verbund AG, Ergebnis 3Q

08:00 GB/BT Group plc, Ergebnis 1H

08:00 GB/Diageo plc, Trading Update 1Q

08:00 DE/Deutsche Beteiligungs AG, Ergebnis 3Q

08:00 DK/A.P. Moeller-Maersk A/S, Ergebnis 3Q

08:30 JP/Nintendo Co Ltd, Ergebnis 1H

13:00 US/Conocophillips, Ergebnis 3Q

17:50 IT/Pirelli & C. SpA, Ergebnis 9 Monate

22:00 US/Airbnb Inc, Ergebnis 3Q

Im Laufe des Tages:

IT/Banca Monte dei Paschi di Siena SpA (MPS), Ergebnis 3Q

DIVIDENDENABSCHLAG

(bei deutschen Aktien und Aktien aus dem Stoxx- bzw. Euro-Stoxx-50-Index) 

HSBC    0,10 USD

AUSBLICK KONJUNKTUR 

- DE 
  08:00 Auftragseingang September 
     saisonbereinigt 
     PROGNOSE: +4,3% gg Vm 
     zuvor:  -10,6% gg Vm 
 
- FR 
  08:45 Industrieproduktion September 
     PROGNOSE: +0,3% gg Vm 
     zuvor:  -0,3% gg Vm 
 
- EU 
  11:00 Erzeugerpreise September 
     Eurozone 
     PROGNOSE: +2,4% gg Vm/+10,6% gg Vj 
     zuvor:  +1,9% gg Vm/+8,2% gg Vj 
 
- GB 
  13:00 BoE, Ergebnis und Protokoll der Sitzung des 
     geldpolitischen Rats sowie geldpolitischer Bericht 
     Bank Rate 
     PROGNOSE: 4,00% 
     zuvor:  3,75% 
 
- US 
  14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 
     PROGNOSE: 197.000 
     zuvor:  194.000 
 
  14:30 Produktivität ex Agrar (1. Veröffentlichung) 3Q 
     annualisiert 
     PROGNOSE:  +2,9% gg Vq 
     2. Quartal: +1,4% gg Vq 
     Lohnstückkosten 
     PROGNOSE:  -0,1% gg Vq 
     2. Quartal: +1,2% gg Vq

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES 

Aktuell: 
Index            zuletzt +/- % 
DAX Futures        26.673,00  +0,4 
E-Mini-Future S&P-500   7.705,50  -0,2 
E-Mini-Future Nasdaq-100 28.227,25  -1,2 
Topix (Tokio)       3.938,08  +1,1 
Hang-Seng (Hongk.)    24.720,78  +3,4 
Shanghai-Comp.       3.676,33  -0,3 
 
Mittwoch: 
INDEX        Schluss +/- % 
DAX        26.437,67  +2,2 
DAX-Future    26.673,00  +2,6 
MDAX       31.178,27  +1,4 
TecDAX       4.136,87  +1,1 
SDAX       18.266,22  +1,4 
Euro-Stoxx-50   6.265,71  +2,0 
Stoxx-50      5.455,20  +1,8 
XDAX       26.651,01  +0,8 
Dow-Jones     53.356,12  +3,0 
S&P-500      7.688,62  +1,6 
Nasdaq Composite 25.736,51  +1,4

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Mit einer Fortsetzung der positiven Stimmung rechnen Händler am Donnerstag an Europas Börsen. Der deutliche US-Wahlausgang zugunsten der Demokraten habe für klare Verhältnisse gesorgt, nach denen man sich positionieren könne, heißt es am Markt. Die DAX-Terminkontrakte legen um 80 Punkte zu. Bei den globalen Renditen geht es weiter leicht abwärts, auch der Ölpreis sinkt trotz des Einbruchs vom Vortag weiter. Die Sorte Brent zeigt sich am Morgen um 94 Dollar. Kurzfristig dürften sich Marktteilnehmer zunächst um die Berichtssaison kümmern. Hier steht eine Datenflut an, quer durch sämtliche Branchen. Dazu kommen weitere Inflationsdaten mit den EU-Erzeugerpreisen (PPI) und der Zinsentscheidung der Bank of England. Hier wird eine Erhöhung des Leitzinses von 3,75 auf 4,00 Prozent erwartet.

Rückblick: Das Ergebnis der US-Kongresswahl, der kräftig gesunkene Ölpreis und niedrigere Anleihrenditen befeuerten die Kauflaune der Anleger. Dazu kamen überzeugende Quartalsausweise europäischer Unternehmen. Schwächster Sektor waren die Öl- und Gaswerte mit einem Minus von 2,2 Prozent. Sie folgten dem Ölpreis nach unten. Der europäische Technologiesektor sank um 0,2 Prozent. Händler verwiesen auf Befürchtungen, dass die Demokraten die US-Technologie-Branche stärker regulieren und vor allem die großen KI-Unternehmen stärker kontrollieren könnten. Infineon verloren 4,1, ASML 3,4 und STMicro 5,1 Prozent. Siemens Energy und ABB, die KI-Datenzentren ausrüsten, fielen um 8 und 2,8 Prozent. Stärkster Sektor waren Bankenaktien mit Kursgewinnen von durchschnittlich 4,4 Prozent. Marktteilnehmer verwiesen auf die Erwartung weiter steigender Zinsen. Diese würden die Zinsmargen der Banken und deren Ertragsaussichten verbessern. Rückenwind erhielten die Aktien aus dem Bereich der Erneuerbaren Energien mit dem US-Wahlausgang. Die aktuellen Kursbewegungen spiegelten eher einen breiten Optimismus wider, dass das Schlimmste für den grünen Industrie-Sektor vorbei sein könnte, als konkrete gute Nachrichten, so Harry Braithwaite von Oxcap Analytics. Die Aktien von Vestas und Nordex stiegen um 2,9 bzw. 4,8 Prozent. Für die Aktie von Orsted ging es um 4,6 Prozent aufwärts. Novo Nordisk (+5,6%) hat die Prognose für das Gesamtjahr angehoben. Der dänische Pharmakonzern begründete dies mit verbesserten Aussichten für seine

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November 05, 2026 01:31 ET (06:31 GMT)

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