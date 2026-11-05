DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

TAGESTHEMA I

Rheinmetall kann seinen Ausblick für den Umsatz und die operative Marge trotz eines starken Quartals nicht halten. Der Rüstungskonzern nannte als Grund wahrscheinliche Verzögerungen bei der Beauftragung für das Boxer-Projekt "Arminius" und bei Losabnahmen für Artilleriemunition. Rheinmetall rechnet nun mit einem Umsatz von 13,2 Milliarden Euro. Bisher war der Konzern von 13,7 bis 14,2 Milliarden ausgegangen. Für die operative Marge werden nun rund 18,5 Prozent statt rund 19 Prozent angepeilt. Beim Projekt Arminius sei nicht mehr mit dem entsprechenden Auftragseingang dieses Jahr zu rechnen, mit dem Projekt verbundene Anzahlungen und Umsatzbeiträge müssten in das neue Jahr verschoben werden. Für das Geschäft mit Artilleriemunition sei es jetzt schon absehbar, dass es zu Verzögerungen bei Abnahmen kommen werde. Für das dritte Quartal wurden folgende- Bilanzierung nach IFRS Eckdaten bekannt gegeben (Angaben in Millionen Euro, Marge in Prozent, Bilanzierung nach IFRS):

. BERICHTET PROG PROG PROG 3. QUARTAL 3Q26 ggVj 3Q26 ggVj Zahl 3Q25 Umsatz 3.149 +36% 3.253 +41% 19 2.308 Operatives Ergebnis 553 +62% 531 +55% 19 342 Operative Ergebnismarge 17,5 -- 16,3 -- 19 14,8

TAGESTHEMA II

Die Commerzbank hat im dritten Quartal von einem starken Ertragswachstum bei gleichzeitig stabilen Kosten profitiert. Der Gewinn legte kräftig zu und erfüllte die Markterwartungen. Die Gewinnprognose bestätigte die Bank, wird aber für den Nettozinsüberschuss im Gesamtjahr wegen eines intensiveren Wettbewerbs etwas pessimistischer. Für das dritte Quartal wurden folgende Eckdaten bekannt gegeben (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, Rendite in Prozent, Bilanzierung nach IFRS):

. BERICHTET PROG PROG 3. QUARTAL 3Q26 ggVj 3Q26 ggVj 3Q25 Erträge 3.199 +9% 3.276 +11% 2.939 Zinsüberschuss 2.115 +3% 2.142 +5% 2.044 Provisionsueberschuss 1.072 +9% 1.061 +8% 985 Risikovorsorge 210 -2% 223 +4% 215 Verwaltungsaufwand 1.638 +1% 1.661 +2% 1.624 Operatives Ergebnis 1.312 +25% 1.339 +28% 1.047 Eigenkapitalrendite (RoTE) 11,9 -- 11,6 -- 7,8 Aufwand-Ertrags-Relation 52,4 -- 52,0 -- 57,1 Ergebnis vor Steuern 1.312 +28% 1.335 +30% 1.027 Ergebnis nach Steuern/Dritten 859 +45% 864 +46% 591

AUSBLICK UNTERNEHMEN

HOCHTIEF (14:00)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für die ersten neun Monate (in Millionen Euro, nach IFRS):

. PROG PROG PROG 9MON 9M26 ggVj Zahl 9M25 Umsatzerlöse 31.451 +12% 8 28.109 Ergebnis vor Steuern operativ 1.168 +30% 8 900 Ergebnis nach Steuern/Dritten operativ 741 +38% 8 538

RENK (07:30)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das dritte Quartal (in Millionen Euro, Marge in Prozent, nach IFRS):

. PROG PROG PROG 3. QUARTAL 3Q26 ggVj Zahl 3Q25 Auftragseingang 458 +41% 15 325 Umsatz 346 +12% 16 308 EBIT bereinigt 60 +15% 16 52 EBIT-Marge bereinigt 17,2 -- -- 16,9

DEUTZ (07:30)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das dritte Quartal (in Millionen Euro, Marge in Prozent, nach IFRS):

. PROG PROG PROG 3. QUARTAL 3Q26 ggVj Zahl 3Q25 Umsatz 562 +14% 6 493 EBIT bereinigt 40 +41% 6 28 EBIT-Marge bereinigt 7,1 +22% 6 5,8

SUSS MICROTEC (07:50)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das dritte Quartal (in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent, nach IFRS):

. PROG PROG PROG 3. QUARTAL 3Q26 ggVj Zahl 3Q25 Umsatz 114 -3% 7 118 EBIT 10 -19% 7 12 EBIT-Marge 8,9 -- -- 10,5 Ergebnis nach Steuern 7,3 -21% 5 9,2 Ergebnis je Aktie 0,42 -13% 6 0,48

Weitere Termine:

07:00 AT/Kontron AG, Ergebnis 3Q (09:00 Telefonkonferenz)

07:00 DE/DHL Group, ausführliches Ergebnis 9 Monate (08:30 PK)

07:00 DE/Nordex SE, ausführliches Ergebnis 3Q

07:00 DE/Evotec SE, ausführliches Ergebnis 3Q

07:00 DE/Hellofresh SE, Ergebnis 3Q

07:15 FR/Air France-KLM Group, Ergebnis 3Q

07:30 DE/Fielmann Group AG, Ergebnis 3Q

07:30 DE/SGL Carbon SE, Ergebnis 9 Monate

07:30 FR/Bouygues SA, Ergebnis 3Q

07:30 LU/SAF-Holland SE, Ergebnis 3Q

07:50 DE/Suss Microtec SE, Ergebnis 3Q

07:55 DE/PVA TePla AG, Ergebnis 3Q

08:00 AT/Verbund AG, Ergebnis 3Q

08:00 GB/BT Group plc, Ergebnis 1H

08:00 GB/Diageo plc, Trading Update 1Q

08:00 DE/Deutsche Beteiligungs AG, Ergebnis 3Q

08:00 DK/A.P. Moeller-Maersk A/S, Ergebnis 3Q

08:30 JP/Nintendo Co Ltd, Ergebnis 1H

13:00 US/Conocophillips, Ergebnis 3Q

17:50 IT/Pirelli & C. SpA, Ergebnis 9 Monate

22:00 US/Airbnb Inc, Ergebnis 3Q

Im Laufe des Tages:

IT/Banca Monte dei Paschi di Siena SpA (MPS), Ergebnis 3Q

DIVIDENDENABSCHLAG

(bei deutschen Aktien und Aktien aus dem Stoxx- bzw. Euro-Stoxx-50-Index)

HSBC 0,10 USD

AUSBLICK KONJUNKTUR

- DE 08:00 Auftragseingang September saisonbereinigt PROGNOSE: +4,3% gg Vm zuvor: -10,6% gg Vm - FR 08:45 Industrieproduktion September PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: -0,3% gg Vm - EU 11:00 Erzeugerpreise September Eurozone PROGNOSE: +2,4% gg Vm/+10,6% gg Vj zuvor: +1,9% gg Vm/+8,2% gg Vj - GB 13:00 BoE, Ergebnis und Protokoll der Sitzung des geldpolitischen Rats sowie geldpolitischer Bericht Bank Rate PROGNOSE: 4,00% zuvor: 3,75% - US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 197.000 zuvor: 194.000 14:30 Produktivität ex Agrar (1. Veröffentlichung) 3Q annualisiert PROGNOSE: +2,9% gg Vq 2. Quartal: +1,4% gg Vq Lohnstückkosten PROGNOSE: -0,1% gg Vq 2. Quartal: +1,2% gg Vq

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: Index zuletzt +/- % DAX Futures 26.673,00 +0,4 E-Mini-Future S&P-500 7.705,50 -0,2 E-Mini-Future Nasdaq-100 28.227,25 -1,2 Topix (Tokio) 3.938,08 +1,1 Hang-Seng (Hongk.) 24.720,78 +3,4 Shanghai-Comp. 3.676,33 -0,3 Mittwoch: INDEX Schluss +/- % DAX 26.437,67 +2,2 DAX-Future 26.673,00 +2,6 MDAX 31.178,27 +1,4 TecDAX 4.136,87 +1,1 SDAX 18.266,22 +1,4 Euro-Stoxx-50 6.265,71 +2,0 Stoxx-50 5.455,20 +1,8 XDAX 26.651,01 +0,8 Dow-Jones 53.356,12 +3,0 S&P-500 7.688,62 +1,6 Nasdaq Composite 25.736,51 +1,4

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Mit einer Fortsetzung der positiven Stimmung rechnen Händler am Donnerstag an Europas Börsen. Der deutliche US-Wahlausgang zugunsten der Demokraten habe für klare Verhältnisse gesorgt, nach denen man sich positionieren könne, heißt es am Markt. Die DAX-Terminkontrakte legen um 80 Punkte zu. Bei den globalen Renditen geht es weiter leicht abwärts, auch der Ölpreis sinkt trotz des Einbruchs vom Vortag weiter. Die Sorte Brent zeigt sich am Morgen um 94 Dollar. Kurzfristig dürften sich Marktteilnehmer zunächst um die Berichtssaison kümmern. Hier steht eine Datenflut an, quer durch sämtliche Branchen. Dazu kommen weitere Inflationsdaten mit den EU-Erzeugerpreisen (PPI) und der Zinsentscheidung der Bank of England. Hier wird eine Erhöhung des Leitzinses von 3,75 auf 4,00 Prozent erwartet.

Rückblick: Das Ergebnis der US-Kongresswahl, der kräftig gesunkene Ölpreis und niedrigere Anleihrenditen befeuerten die Kauflaune der Anleger. Dazu kamen überzeugende Quartalsausweise europäischer Unternehmen. Schwächster Sektor waren die Öl- und Gaswerte mit einem Minus von 2,2 Prozent. Sie folgten dem Ölpreis nach unten. Der europäische Technologiesektor sank um 0,2 Prozent. Händler verwiesen auf Befürchtungen, dass die Demokraten die US-Technologie-Branche stärker regulieren und vor allem die großen KI-Unternehmen stärker kontrollieren könnten. Infineon verloren 4,1, ASML 3,4 und STMicro 5,1 Prozent. Siemens Energy und ABB, die KI-Datenzentren ausrüsten, fielen um 8 und 2,8 Prozent. Stärkster Sektor waren Bankenaktien mit Kursgewinnen von durchschnittlich 4,4 Prozent. Marktteilnehmer verwiesen auf die Erwartung weiter steigender Zinsen. Diese würden die Zinsmargen der Banken und deren Ertragsaussichten verbessern. Rückenwind erhielten die Aktien aus dem Bereich der Erneuerbaren Energien mit dem US-Wahlausgang. Die aktuellen Kursbewegungen spiegelten eher einen breiten Optimismus wider, dass das Schlimmste für den grünen Industrie-Sektor vorbei sein könnte, als konkrete gute Nachrichten, so Harry Braithwaite von Oxcap Analytics. Die Aktien von Vestas und Nordex stiegen um 2,9 bzw. 4,8 Prozent. Für die Aktie von Orsted ging es um 4,6 Prozent aufwärts. Novo Nordisk (+5,6%) hat die Prognose für das Gesamtjahr angehoben. Der dänische Pharmakonzern begründete dies mit verbesserten Aussichten für seine

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

November 05, 2026 01:31 ET (06:31 GMT)

DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -2-

wichtigsten Medikamente gegen Adipositas und Diabetes, insbesondere in Märkten außerhalb der USA.

DAX/MDAX/SDAX/TECDAX

Sehr fest - Angeführt wurde der DAX von Heidelberg Materials, die um 9,6 Prozent zulegten. Der Baustoffkonzern hat Umsatz und operatives Ergebnis im dritten Quartal kräftig gesteigert und seine Ziele für das laufende Jahr bekräftigt. Continental hat nach einem überraschend hohen Gewinn im Quartal das Jahresziel des operativen Gewinns erhöht, was der Aktie zu einem Plus von 5,2 Prozent verhalf. Gut kamen auch die Zahlen von Scout24 (+6,7%) an. Trotz abermals gesenkter Prognose verbuchten BMW ein Plus von 5,5 Prozent. BMW habe mit der Entscheidung, sein Restrukturierungsprogramm und seine Portfolioänderungen zu intensivieren und zu beschleunigen, einen willkommenen Schritt getan, hieß es von der Citi. Die Aktien der Deutschen Bank verbesserten sich um 6,9 Prozent. Marktteilnehmern zufolge hat Goldman Sachs die Titel in die Favoritenliste für November aufgenommen. Commerzbank rückten um 4,9 Prozent vor. Die Bank wird ihre Quartalszahlen am Donnerstag vorlegen. Aktien mit KI-Bezug wurden hingegen gemieden. Anleger befürchteten, dass unter einem von den Demokraten dominierten US-Kongress der Ausbau von KI-Infrastruktur gebremst werden könnte. OHB schlossen 3,1 Prozent im Plus, nachdem die Aktie am Vormittag noch um rund 2 Prozent nachgegeben hatte. Auslöser für den Richtungswechsel des Kurses war die Mitteilung, dass das Raumfahrt- und Technologieunternehmen einen bedeutenden ESA-Auftrag an Land gezogen hat.

XETRA-NACHBÖRSE

Rheinmetall wurden am Abend rund 3 Prozent schwächer gestellt, nachdem der Rüstungskonzern seine Jahresprognose gesenkt hatte. Für die Aktien von Deutsche Euroshop ging es dagegen um rund 4 Prozent nach oben. Das Unternehmen sieht das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) für das Gesamtjahr nun bei 220 bis 225 Millionen Euro. Bislang war Deutsche Euroshop von 211 bis 219 Millionen ausgegangen.

USA - AKTIEN

Sehr fest - Der Sieg der Demokraten bei der Kongresswahl beflügelte die Kurse. Neben dem Wahlergebnis musste der Markt eine Reihe von Konjunkturdaten verarbeiten. Veröffentlicht wurde zunächst der ADP-Arbeitsmarktbericht für den Privatsektor. Demnach wurden im vergangenen Monat 86.000 Stellen geschaffen, während Volkswirte mit 75.000 gerechnet hatten. Der Bericht könnte einen Vorgeschmack auf den offiziellen Arbeitsmarktbericht am Freitag geben. Das Defizit der US-Handelsbilanz war im September etwas geringer als angenommen. Der Einkaufsmanagerindex von S&P Global für das nicht-verarbeitende Gewerbe ging im Oktober überraschend deutlich zurück. Sein Pendant von ISM sank im Vergleich zum September etwas deutlicher als prognostiziert. Geschäftszahlen hat unter anderem Advanced Micro Devices (AMD) veröffentlicht. Der Chipkonzern hat vor allem mit seiner Umsatzentwicklung überzeugt. Für die Aktie ging es nur um 1,0 Prozent nach oben, denn Anleger fürchteten, dass der Ausbau von KI-Infrastruktur unter einer Demokratischen Mehrheit im Kongress gebremst werden könnte. Während Präsident Trump ein KI-Befürworter ist, stehen viele Wähler dem Bau von Datenzentren kritisch gegenüber. Der Kurs der KI-Wette Nvidia gab um 3,2 Prozent nach. Corewearve fielen um 9,9 Prozent, nachdem in den Bundesstaaten Texas und Ohio die Republikanischen Gouverneure die Wahl verloren hatten. Dies belastete auch die Kurse von SpaceX (-3,8) und Tesla (-3,3%), den Unternehmen des Trump-Unterstützers Elon Musk. Vor allem Musks Heimatstaat Texas sollte beim Ausbau von KI-Datenzentren eine Schlüsselrolle spielen. Die Aktie von Trumps eigenem Unternehmen Trump Media & Technology Group sackte um 24,5 Prozent ab. Die Zahlen des Fahrdienstvermittlers Uber (+4,9%) kamen gut an. Die McDonald's-Aktie reagierte mit einem Plus von 6,5 Prozent auf die Zahlen der Fast-Food-Kette. Kraft Heinz legten um 3,8 Prozent zu, nachdem der Lebensmittelkonzern die Jahresprognosen erhöht hatte.

USA - ANLEIHEN

US-Treasuries Rendite +/- 2 Jahre 4,58 -0,03 10 Jahre 4,89 -0,06

Der kräftige Rückgang der Ölpreise linderte Inflationssorgen und ließ am Anleihemarkt die Renditen fallen. Für die Anleihen seien eher die Inflation und die Geldpolitik der US-Notenbank richtungsweisend als das Wahlergebnis, hieß es. Die Zehnjahresrendite sank um 6 Basispunkte auf 4,89 Prozent.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Mi, 17:30 Uhr EUR/USD 1,1263 +0,3 0,0036 1,1227 1,1222 EUR/JPY 177,83 -0,0 -0,0300 177,8600 177,8100 EUR/CHF 0,917 -0,0 -0,0003 0,9173 0,9170 EUR/GBP 0,8346 +0,2 0,0014 0,8332 0,8334 USD/JPY 157,86 -0,4 -0,5600 158,4200 158,4500 GBP/USD 1,349 +0,1 0,0019 1,3471 1,3463 USD/CNY 6,6687 -0,1 -0,0044 6,6731 6,6731 USD/CNH 6,6656 -0,1 -0,0091 6,6747 6,6739 AUS/USD 0,7012 +0,1 0,0008 0,7004 0,7003 Bitcoin/USD 80.455,86 +0,4 276,89 80.178,97 80.532,75

Der Dollar gab im Gefolge der Anleiherenditen nach; der Dollar-Index sank um 0,3 Prozent.

ROHSTOFFE

METALLE

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Gold 4.125,30 +1,6 65,56 4.059,74 Silber 52,73 +1,0 0,52 52,21 Platin 1.520,31 +1,6 23,46 1.496,84

Der Goldpreis profitierte von den niedrigeren Anleiherenditen und dem etwas leichteren Dollar. Der Preis für die Feinunze stieg um 3,4 Prozent auf 4.061 Dollar.

ÖL

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag WTI/Nymex 86,96 -1,3 -1,16 88,12 Brent/ICE 93,98 -0,7 -0,64 94,62

Das Barrel Brent brach um 8,6 Prozent auf 94,62 Dollar ein. Der Markt setzte offenbar weiter auf eine diplomatische Lösung im Iran-Krieg. Die Analysten von Capital Economics warnten jedoch, dass der Wahlsieg der Demokraten die geopolitischen Risiken erhöhen könnte. Die Preise könnten wieder kräftig anziehen, falls Präsident Trump die Angriffe auf iranische Ziele wieder aufnehmen sollte. Derweil waren die Rohölvorräte der USA in der Vorwoche gesunken, wie aus den Daten der staatlichen Energy Information Administration hervorging.

MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR

DEUTSCHE TELEKOM

Für das dritte Quartal wurden folgende Eckdaten bekannt gegeben (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis in Euro, Bilanzierung nach IFRS):

. BERICHTET PROG PROG 3. Quartal 3Q26 ggVj 3Q26 ggVj 3Q25 Umsatz 31.102 +7% 30.379 +5% 28.935 EBITDA AL bereinigt 12.210 +10% 11.962 +8% 11.115 Erg nach Steuern/Dritten bereinigt 3.008 +13% 2.863 +7% 2.670 Ergebnis nach Steuern/Dritten 2.762 +14% -- -- 2.427 Ergebnis je Aktie bereinigt 0,62 +13% 0,60 +9% 0,55 Free Cashflow AL 5.703 +1% 5.413 -4% 5.622 Umsatz Deutschland 6.597 +4% 6.432 +1% 6.347 Umsatz USA* 20.476 +9% 20.069 +7% 18.763 Umsatz Europa 3.312 +4% 3.229 +2% 3.179 Umsatz Systemgeschäft 1.080 +7% 1.039 +2% 1.014 EBITDA AL bereinigt Deutschland 2.774 +2% 2.792 +2% 2.733 EBITDA AL bereinigt USA* 8.135 +13% 7.931 +10% 7.195 EBITDA AL bereinigt Europa 1.313 +6% 1.284 +4% 1.235 EBITDA AL bereinigt Systemgeschäft 132 +4% 129 +2% 127 * T-Mobile US hat bereits Zahlen veröffentlicht

DHL GROUP

Für das dritte Quartal wurden folgende Eckdaten bekannt gegeben (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, Bilanzierung nach IFRS):

. BERICHTET 3. QUARTAL* 3Q26 ggVj 3Q25 Umsatz 22.658 +13% 20.128 EBIT 1.716 +16% 1.477 Ergebnis nSt und Dritten 907 +8% 840 Ergebnis je Aktie unverwaessert 0,82 +9% 0,75 Free Cashflow ohne M&A 901 -25% 1.200 Umsatz Express 6.995 +19% 5.867 - Global Forwarding, Freight 5.644 +23% 4.572 - Supply Chain 4.941 +12% 4.412 - eCommerce 1.585 -6% 1.693 - Post & Paket Deutschland 4.254 +0,3% 4.242 EBIT Express 1.038 +50% 692 - Global Forwarding, Freight 259 +33% 195 - Supply Chain 301 +8% 278 - eCommerce 51 -71% 176 - Post & Paket Deutschland 153 -30% 218 * Das Unternehmen hatte am 16. Oktober vorab berichtet

SIEMENS HEALTHINEERS

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November 05, 2026 01:31 ET (06:31 GMT)

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