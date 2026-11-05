Die McDonald's-Aktie hat am Mittwoch einen beeindruckenden Kurssprung hingelegt. Um +6,5% ging es auf 280,22 US$ nach oben. Der Fast-Food-Konzern überraschte mit einem Gewinnwachstum von +10%, obwohl die Umsätze in den amerikanischen Restaurants weiterhin unter Druck stehen. Dabei wird häufig unterschätzt, wie McDonald's tatsächlich Geld verdient. Allein 2025 kassierte der Konzern rund 10,4 Milliarden US$ an Mieteinnahmen von seinen Franchisenehmern. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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