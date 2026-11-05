Die MercadoLibre-Aktie gerät nach den neuesten Quartalszahlen unter Druck. Obwohl der lateinamerikanische E-Commerce- und Fintech-Konzern seinen Umsatz um beeindruckende +45% steigerte, verlor das Papier nachbörslich rund -6% auf 1.629 US$. Der Grund: Die Profitabilität konnte mit dem rasanten Wachstum nicht mithalten. Gleichzeitig sehen Analysten weiterhin Kursziele von bis zu 2.600 US$. Ist der Rücksetzer eine attraktive Kaufchance oder wird das ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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