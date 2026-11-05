DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

TAGESTHEMA

Qualcomm hat im vierten Geschäftsquartal einen Umsatzrückgang verzeichnet, da ein kräftiger Anstieg der Verkäufe von Automobilchips durch sinkende Einnahmen im Mobiltelefonbereich ausgeglichen wurde. Der Gewinn des Halbleiterunternehmens belief sich auf 1,25 Milliarden US-Dollar bzw. 1,17 Dollar je Aktie. Im Vorjahreszeitraum war noch ein Verlust von 3,12 Milliarden Dollar oder 2,89 Dollar je Aktie verzeichnet worden. Der bereinigte Gewinn erreichte 2,17 Dollar je Aktie. Analysten hatten mit 2,16 Dollar je Aktie gerechnet. Der Umsatz sank um 8 Prozent auf 10,32 Milliarden Dollar, übertraf jedoch die Erwartungen der Analysten von 10,12 Milliarden Dollar. Das Segment Qualcomm CDMA Technologies, das die Chipverkäufe des Unternehmens umfasst, meldete einen Umsatzrückgang von 8 Prozent. Innerhalb dieses Segments brachen die Erlöse mit Mobiltelefonen um 26 Prozent ein, während der Umsatz im Automobilbereich um 89 Prozent zulegte. Der Umsatz im Bereich Internet der Dinge wuchs um 4 Prozent. Die Ergebnisse fallen in eine Zeit, in der Qualcomm den Vorstoß in den schnell wachsenden Rechenzentrumsmarkt vorantreibt. Zwei maßgeschneiderte Halbleiterprogramme sollen im Geschäftsjahr 2027 hochgefahren werden. Das Unternehmen wurde von SpaceX ausgewählt, um Mobilfunktechnologie für den Ausbau von Starlink in den Mobilfunkmarkt zu liefern.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

08:30 JP/Nintendo Co Ltd, Ergebnis 1H

22:00 US/Airbnb Inc, Ergebnis 3Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 197.000 zuvor: 194.000 14:30 Produktivität ex Agrar (1. Veröffentlichung) 3Q annualisiert PROGNOSE: +2,9% gg Vq 2. Quartal: +1,4% gg Vq Lohnstückkosten PROGNOSE: -0,1% gg Vq 2. Quartal: +1,2% gg Vq

ÜBERSICHT INDIZES

Index zuletzt +/- % E-Mini-Future S&P-500 7.706,25 -0,2 E-Mini-Future Nasdaq-100 28.232,00 -1,2 S&P/ASX 200 (Sydney) 9.065,10 +2,6 Nikkei-225 61.077,90 -1,8 Topix-500 (Tokio) 3.940,39 +1,2 Kospi (Seoul) 5.383,80 -5,3 Shanghai-Composite 3.685,05 -0,0 Hang-Seng-Index (Hongkong) 24.756,81 +3,5

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Während ein Ausverkauf bei Halbleiteraktien in Südkorea und Japan die dortigen Leitindizes massiv drückt, präsentieren sich die übrigen Börsen der Region mit zum Teil üppigen Aufschlägen. Sie folgen den positiven US-Vorlagen nach dem überwältigen Sieg der Demokraten bei den US-Zwischenwahlen. Fallende Ölpreise stützen die Märkte ebenfalls. Der Kospi bricht begleitet von mehreren Volatilitätsunterbrechungen ein. Die ohnehin fragile Stimmung im Halbleitersektor bekommt einen neuen Dämpfer durch enttäuschende Quartalszahlen des US-Chipentwicklers Qualcomm - auch Arm Holdings überzeugte mit ihrem Zahlenausweis nicht. Die Branchenschwergewichte Samsung Electronics und SK Hynix stürzen um 7,8 und 9,6 Prozent ab. Neben den schwachen Branchengeschäftszahlen in den USA verweisen Händler auch die Unsicherheit der Anleger in Bezug auf KI-Investitionen, weil die US-Demokraten eine stärkere Regulierung der Technologiebranche durchsetzen wollen. Der Ausverkauf von Aktien mit KI-Fantasie schwappt auch nach Japan über, wo der Nikkei-225 deutlich ins Minus dreht. Advantest brechen um knapp 14 Prozent ein, Tokyo Electron sacken um 9,6 Prozent ab und Softbank Group um 6,8 Prozent. Toyota Motor schießen nach Zahlenausweis um 14 Prozent in die Höhe. Der breiter gefasste Topix verbucht indes Aufschläge. Chinesische Aktien widersetzten sich dem regionalen Ausverkauf im Technologiesektor. In Hongkong stützen Chipwerte - beflügelt von neuen Stützungsschritten Pekings. Meituan ziehen um 8,6 Prozent an - begünstigt durch fallende Ölpreise. Der S&P/ASX-200 erhöht sich nach einem deutlich im September gestiegenen Handelsbilanzüberschuss. Qantas Airways steigen um 6,2 Prozent. Macquarie hat zwar Gewinnprognose gesenkt, betrachtet die Aktie jedoch wohlwollend.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag DJIA 53.356,12 +3,0 +1569,40 51.786,72 S&P-500 7.688,62 +1,6 +119,70 7.568,92 NASDAQ Comp 25.736,51 +1,4 +364,50 25.372,01 NASDAQ 100 28.437,17 +0,9 +256,90 28.180,26 Mittwoch Dienstag Umsatz NYSE (Aktien) 1,70 Mrd 1,41 Mrd Gewinner 2.076 1.029 Verlierer 650 1.677 Unverändert 36 83

Sehr fest - Der Sieg der Demokraten bei der Kongresswahl beflügelte die Kurse. Die Konjunkturdaten des Tages lieferten keine Orientierung. Advanced Micro Devices hatte vor allem mit ihrer Umsatzentwicklung überzeugt. Für die Aktie ging es um 1,0 Prozent nach oben. Während US-Präsident Trump ein KI-Befürworter ist, stehen viele Wähler dem Bau von Datenzentren kritisch gegenüber. Der Kurs der KI-Wette Nvidia gab daher um 3,2 Prozent nach. Corewearve fielen um 9,9 Prozent, nachdem in den Bundesstaaten Texas und Ohio die Republikanischen Gouverneure die Wahl verloren hatten. Dies belastete auch die Kurse von SpaceX (-3,8) und Tesla (-3,3%), den Unternehmen des Trump-Unterstützers Elon Musk. Vor allem Musks Heimatstaat Texas sollte beim Ausbau von KI-Datenzentren eine Schlüsselrolle spielen. Die Aktie von Trumps eigenem Unternehmen Trump Media & Technology Group sackte um 24,5 Prozent ab. Die Zahlen des Fahrdienstvermittlers Uber (+4,9%) kamen gut an. Die McDonald's-Aktie reagierte mit einem Plus von 6,5 Prozent auf die Zahlen der Fast-Food-Kette. Kraft Heinz legten um 3,8 Prozent zu, nachdem der Lebensmittelkonzern die Jahresprognosen erhöht hatte.

US-ANLEIHEN

US-Treasuries Rendite +/- 2 Jahre 4,58 -0,03 10 Jahre 4,89 -0,06

Der kräftige Rückgang der Ölpreise linderte Inflationssorgen und ließ am Anleihemarkt die Renditen fallen. Für die Anleihen seien eher die Inflation und die Geldpolitik der US-Notenbank richtungsweisend als das Wahlergebnis, hieß es.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 08:16 % YTD EUR/USD 1,1261 +0,3 1,1227 1,1225 -4,1 EUR/JPY 177,85 -0,0 177,86 177,52 -3,3 EUR/GBP 0,8346 +0,2 0,8332 0,8340 -4,2 USD/JPY 157,91 -0,3 158,42 158,11 +0,8 USD/KRW 1.340,80 -0,0 1.340,89 1.342,10 -6,9 USD/CNY 6,6692 -0,1 6,6731 6,6757 -4,6 USD/CNH 6,6665 -0,1 6,6747 6,6737 -4,4 USD/HKD 7,8447 -0,0 7,8453 7,8456 +0,8 AUD/USD 0,7020 +0,2 0,7004 0,6989 +5,2 NZD/USD 0,5645 +0,4 0,5620 0,5608 -1,9 BTC/USD 80.592,55 +0,5 80.178,97 78.001,76 -8,1

Der Dollar gab im Gefolge der gesunkenen Anleiherenditen nach; der Dollar-Index sank um 0,3 Prozent.

++++ ROHSTOFFE +++++

METALLE

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Gold 4.127,59 +1,7 67,85 4.059,74 Silber 52,73 +1,0 0,52 52,21 Platin 1.521,32 +1,6 24,48 1.496,84

Der Goldpreis profitierte von niedrigeren Marktzinsen und dem etwas leichteren Dollar. Der Preis für die Feinunze stieg um 3,4 Prozent auf 4.061 Dollar.

ÖL

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag WTI/Nymex 86,99 -1,3 -1,13 88,12 Brent/ICE 94,17 -0,5 -0,45 94,62

Der Preis für ein Fass brach um 8,6 Prozent auf 94,62 Dollar ein. Der Markt setzte weiter auf eine diplomatische Lösung im Iran-Krieg - begünstigt durch die Wahlergebnisse in den USA. Die Analysten von Capital Economics warnten jedoch, dass der Wahlsieg der Demokraten die geopolitischen Risiken erhöhen könnte. Derweil waren die Rohölvorräte der USA in der Vorwoche gesunken, was die Ölpreise aber nicht stützte.

MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR

POLITIK USA

Präsident Trump hat in den vergangenen Tagen Verbündete innerhalb und außerhalb der Regierung angerufen, um zu fragen, ob er Verteidigungsminister Pete Hegseth im Amt belassen solle, wie Vertreter und mit der Situation vertraute Personen mitteilten. Hegseth ist einer der entschiedensten Befürworter der Regierung für eine Fortsetzung der Angriffe auf den Iran, trotz des Drängens anderer Vertreter wie Vizepräsident JD Vance auf ein Ende des Konflikts.

GELDPOLITIK BRASILIEN

Zentralbank lässt Leitzins SELIC unverändert bei 13,75%.

AMAZON

Die zu Amazon gehörende Zoox plant, eine Testflotte von Datenerfassungsfahrzeugen nach Europa und Asien zu schicken. Dies sei der erste Schritt einer weltweiten Expansion, wie die Vorstandsvorsitzende des Unternehmens für autonome Fahrzeuge, Aicha Evans, bekanntgab. Bevor Zoox ihre Robotaxis auf den Straßen einer Stadt einsetzt, schickt das Unternehmen zunächst eine Testflotte von Toyota Highlandern voraus, die mit den Sensoren des Unternehmens nachgerüstet sind.

ARM HOLDING

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

November 05, 2026 01:48 ET (06:48 GMT)

DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien -2-

hat im zweiten Geschäftsquartal ein Umsatzwachstum von 27 Prozent verzeichnet, da die Nachfrage nach KI das Wachstum ankurbelte. Das Halbleiterunternehmen verbuchte einen Gewinn von 130 Millionen US-Dollar bzw. 12 Cent je Aktie verglichen mit 238 Millionen Dollar oder 22 Cent je Aktie im Vorjahreszeitraum. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag bei 52 Cent. Damit wurden die von Analysten erwarteten 48 Cent übertroffen. Der Umsatz stieg um 27 Prozent auf 1,44 Milliarden Dollar. Analysten hatten mit einem Umsatz von 1,38 Milliarden Dollar gerechnet.

NATIONAL AUSTRALIA BANK (NAB)

verzeichnete einen unerwartet starken Rückgang des jährlichen Cash-Gewinns um 13 Prozent. Das Institut erhöhte die Risikovorsorge für Kreditverluste und warnte, dass die hartnäckig hohe Inflation erhebliche Risiken für die Wirtschaft des Landes berge. Die NAB wies für die zwölf Monate bis September einen Cash-Gewinn von 6,14 Milliarden australischen Dollar aus. Die Nettoerträge stiegen um 5,8 Prozent auf 22,01 Milliarden australische Dollar. Die Risikovorsorge für Kreditverluste stieg um 86 Prozent.

NEWS CORP

hat für sein erstes Geschäftsquartal einen Umsatzanstieg gemeldet, der auf ein anhaltendes Wachstum in den Sparten Dow Jones, HarperCollins Publishers und den digitalen Immobiliendienstleistungen zurückzuführen ist. Der Umsatz von News Corp stieg in dem am 30. September beendeten Quartal um 6 Prozent auf 2,28 Milliarden US-Dollar und übertraf damit die Erwartungen der Analysten. Das Segmentergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) erhöhte sich um 19 Prozent auf 403 Millionen Dollar.

SNAP

ist im dritten Quartal in die Gewinnzone zurückgekehrt und hat einen höheren Umsatz verbucht, meldete jedoch eine sequenzielle Verlangsamung des Wachstums der Werbeerträge. Im dritten Quartal wurde ein Gewinn von 56,5 Millionen US-Dollar bzw. 3 Cent je Aktie verbucht. Im Vorjahreszeitraum stand noch ein Verlust von 103,5 Millionen Dollar oder 6 Cent je Aktie zubuche. Der Umsatz stieg um 14 Prozent auf 1,72 Milliarden Dollar. Analysten hatten mit einem Umsatz von 1,73 Milliarden Dollar gerechnet.

TOYOTA MOTORS

hat ihre Jahresprognose angehoben, nachdem der japanische Automobilhersteller dank eines schwächeren Yen und Kostensenkungen einen höheren operativen Quartalsgewinn verzeichnet hatte. Der Nettogewinn sank in dem im September beendeten Dreimonatszeitraum im Vergleich zum Vorjahr um 19 Prozent auf 759,4 Milliarden Yen. Damit verfehlte Toyota die Erwartungen der Analysten, die im Mittel mit 779,6 Milliarden Yen gerechnet hatten. Das Vorjahresergebnis war durch ein höheres Finanzergebnis begünstigt worden. Der Betriebsgewinn kletterte trotz der Beeinträchtigungen durch den Nahostkonflikt um 34 Prozent auf 1,128 Billionen Yen. Der Umsatz stieg trotz eines geringeren Absatzvolumens um 8,6 Prozent auf 13,437 Billionen Yen.

HINWEIS: Dieses Briefing kann Meldungselemente enthalten, die mit Künstlicher Intelligenz automatisch aus der ursprünglich englischen Version ins Deutsche übersetzt wurden. Die englischsprachige Version sollte als die maßgebliche Fassung betrachtet werden.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/ros/flf

(END) Dow Jones Newswires

November 05, 2026 01:48 ET (06:48 GMT)

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