Trotz der US-Zwischenwahlen ist für deutsche Exporteure keine handelspolitische Entspannung in Sicht. Trumps Zollkurs dürfte nach Einschätzung des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) mindestens bis zum Ende der Amtszeit im Januar 2029 Bestand haben.
Das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) sieht keine Grundlage für eine handelspolitische Entspannung. Die Zahlen unterstreichen den Ernst der Lage: Im ersten Quartal 2026 sanken die deutschen Warenexporte in die USA um 12,1 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum, der Handelsüberschuss schrumpfte um 30,5 Prozent. Eine DIHK-Befragung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
Das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) sieht keine Grundlage für eine handelspolitische Entspannung. Die Zahlen unterstreichen den Ernst der Lage: Im ersten Quartal 2026 sanken die deutschen Warenexporte in die USA um 12,1 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum, der Handelsüberschuss schrumpfte um 30,5 Prozent. Eine DIHK-Befragung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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