Emittent / Herausgeber: Wyden / Schlagwort(e): Kryptowährung / Blockchain/Sonstiges

Wyden erweitert Leistungsangebot mit neuer Digital-Asset-Accounting-Lösung für Banken, Broker und weitere Finanzinstitute



05.11.2026 / 08:45 CET/CEST

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Wyden erweitert Leistungsangebot mit neuer Digital-Asset-Accounting-Lösung für Banken, Broker und weitere Finanzinstitute Wyden bietet Finanzinstituten ein vertrauenswürdiges, konsolidiertes Hauptbuch für alle Aktivitäten im Bereich digitaler Vermögenswerte und sorgt so für mehr Transparenz, Kontrolle und Effizienz für Finanzabteilungen und Betriebsabläufe. Zürich - Wyden, die führende institutionelle Handelsplattform für digitale Vermögenswerte, lanciert eine neue Lösung für die Buchführung digitaler Vermögenswerte. Während Banken, Broker und andere Finanzinstitute zunehmend in den Bereich der digitalen Vermögenswerte vorstoßen, erschweren fragmentierte Datenbestände verschiedener Anbieter und Systeme die Aufrechterhaltung eines einheitlichen Finanzüberblicks. Gleichzeitig halten traditionelle Buchführungsinfrastrukturen mit dem Tempo und der Komplexität der Aktivitäten im Bereich digitaler Vermögenswerte nicht Schritt. Wyden begegnet diesen Herausforderungen durch die Bereitstellung einer zentralen Buchführungslösung, die Transaktionen im Eigenbestand oder für Dritte in einem einzigen, vertrauenswürdigen Hauptbuch zusammenführt. Die Lösung ermöglicht eine Buchführung auf Bankenniveau, welche Fiat- und Kryptowährungen sowie tokenisierte Einlagen und Vermögenswerte abdeckt und so einen einheitlichen Überblick über Salden, Positionen und Finanzaktivitäten auf internen und externen Konten bietet. Durch die automatische Erfassung und Abstimmung von Transaktionen über angeschlossene Anbieter und Systeme hinweg reduziert Wyden den manuellen Buchführungsaufwand, verbessert die Transparenz und bietet Teams in den Bereichen Finanzen, operatives Geschäft und Revision eine zuverlässige Grundlage für Reporting und Überwachung. Die Lösung ergänzt bestehende Unternehmensbuchhaltungs- und Kernbankensysteme und integriert Aktivitäten im Bereich digitaler Vermögenswerte in etablierte Finanzprozesse. Die immer komplexer werdenden Abläufe im Bereich digitaler Vermögenswerte werden klar und verständlich abgebildet. So werden Kundenbestände klar zugeordnet und ermöglichen so einen konsolidierten Überblick über alle Gegenparteien und eine nachvollziehbare Aufzeichnung der Finanzaktivitäten. Ob Institute neue Produkte einführen, neue Kunden gewinnen oder weitere Anbieter anbinden - mit Wyden können Nutzer auf eine skalierbare Buchführungslösung zurückgreifen, die die finanzielle Kontrolle sowie Nachprüfbarkeit aufrechterhält und dabei die operative Komplexität reduziert. "Digitale Vermögenswerte haben sich von einem Nischenprodukt zu einem integrierten Bestandteil des Finanzsystems entwickelt. Angesichts der zunehmenden Verbreitung benötigen Institutionen eine Buchführungsinfrastruktur, die den Umgang mit digitalen Vermögenswerten mit den bereits etablierten Standards für Finanzkontrollen, Berichterstattung und Governance verknüpft", so Rémy Schimmel Maillet-Contoz, CEO von Wyden. "Aufgrund regulatorischer und operativer Anforderungen benötigen Institute heute einen stärker integrierten Ansatz für das Management digitaler Vermögenswerte im gesamten Unternehmen - und die Rechnungslegung ist für diesen Ansatz von grundlegender Bedeutung. Mit unserem wachsenden Angebot schafft Wyden eine Infrastruktur, die Institutionen benötigen, um ihre Aktivitäten im Bereich digitaler Vermögenswerte über den gesamten Lebenszyklus hinweg vollständig zu betreiben, zu kontrollieren und zu skalieren." Über Wyden Wyden ist der weltweit führende Technologieanbieter für den institutionellen Handel mit digitalen Vermögenswerten. Die Wyden-Plattform deckt den gesamten Handelszyklus ab und unterstützt die nahtlose Integration von Verwahrungs-, Kernbanken- und Portfoliomanagement-Systemen sowie die vollständige Automatisierung und optimiert somit den Handel mit digitalen Vermögenswerten. Wyden wurde von einem Team aus Handelssystem-Veteranen und Krypto-Asset-Experten entwickelt und bietet erstklassige Infrastrukturlösungen, die den höchsten institutionellen Anforderungen gerecht werden. Wyden hat seinen Hauptsitz in Zürich, betreibt mehrere Produktzentren in Polen und hat Niederlassungen in Singapur und New York. Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.wyden.io/



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