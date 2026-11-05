NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für DHL Group nach endgültigen Zahlen des Logistikkonzerns zum dritten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 61 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) und die Ziele für das laufende Jahr hätten den Eckdaten entsprochen, schrieb Michael Aspinall am Donnerstag. Nun werde der Fokus erneut auf der Nachhaltigkeit des Gewinnwachstums liegen/rob/la/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 01:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 01:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE0005552004
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