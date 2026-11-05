Frankfurt am Main (ots) -Das hr-Sinfonieorchester plant erstmalig ein Konzertprojekt mit Amateur-Musikerinnen und -Musikern. "Wir suchen dafür Menschen, die ein Orchesterinstrument spielen und vielleicht schon immer davon geträumt haben, gemeinsam mit einem professionellen Orchester auf der Bühne zu stehen", so hr-Musikchef Michael Traub. Nach einer intensiven Probenarbeit wird es ein großes gemeinsames Abschlusskonzert im Mai 2027 mit Antonin Dvoráks 8. Sinfonie geben. Die Bewerbungsphase ist gerade gestartet."Alle interessierten Menschen ab 16 Jahren, die ihr Instrument auf einem gehobenen Niveau spielen können und in ihrem Leben bereits Orchestererfahrung sammeln konnten, laden wir herzlich ein, gemeinsam mit uns ein spannendes Programm zu erarbeiten und live im Konzert zu präsentieren", sagt der Projektleiter der "Symphony United", Julian Conrad, aus dem hr-Orchestermanagement. Während der gesamten Probenphase im Mai 2027 werden die Amateure mit erfahrenen Profis aus den verschiedenen Stimmgruppen des hr-Sinfonieorchesters zusammenarbeiten und am Mittwoch, 26. Mai, die 8. Sinfonie von Antonín Dvorák im hr-Sendesaal auf die Bühne bringen.Alle Details zu Voraussetzungen, Arbeitsproben und Terminen finden Interessierte auf www.hr-sinfonieorchester.de/symphony-united-bewerbung-100.html. (http://www.hr-sinfonieorchester.de/symphony-united-bewerbung-100.html) Der Einsendeschluss für die Bewerbungen ist der 31. Dezember 2026.Ob man bei der "Symphony United" dabei ist oder nicht, erfährt man am 1. Februar 2027, wenn die Teilnahmebestätigungen verschickt werden.Weitere Informationen:www.hr-sinfonieorchester.dewww.facebook.com/hrsinfonieorchesterwww.youtube.com/hrsinfonieorchesterPressekontakt:PressereferentinIsabel SchadTel.: 069 155 6823E-Mail: isabel.schad@hr.deOriginal-Content von: HR Hessischer Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/177784/6384516