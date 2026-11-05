Schaan (ots) -- Knapp zwei Drittel gehen davon aus, dass sich die Reform massiv auf den Beratungsbedarf ihrer Kunden auswirken wird.- Altersvorsorgedepot, NAV-Vergütung und KI-Beratung sind für Vermittler die wichtigsten Zukunftstrends.- Fondspolicen überzeugen mit lebenslanger Rente, steuerlichen Gestaltungsmöglichkeiten und Vermögensübertragung.Die Altersvorsorgereform wird nach Einschätzung der meisten Vermittler die Beratung ihrer Kunden und ihr eigenes Geschäftsmodell signifikant verändern. Knapp zwei Drittel von ihnen erwarten starke oder sehr starke Auswirkungen auf den Beratungsbedarf. Dies ergab eine Umfrage der bbg Betriebsberatungs GmbH im Auftrag von Liechtenstein Life unter 225 Versicherungsvermittlern im August 2026. Neben dem Altersvorsorgedepot zählen NAV-Vergütung und KI-Beratung für die Befragten zu den wichtigsten Veränderungstreibern für das Vermittlergeschäft.Altersvorsorgedepot, NAV-Vergütung und KI als Veränderungstreiber49,3 % der befragten Vermittler gehen davon aus, dass sich die Altersvorsorgereform stark auf den Beratungsbedarf ihrer Kunden auswirken wird, weitere 14,2 % rechnen sogar mit sehr starken Auswirkungen. Rund ein Viertel erwartet dagegen kaum Veränderungen (24,9 %) und lediglich 0,9 % rechnen mit gar keinen Auswirkungen. Weitere 10,7 % können dies nicht beurteilen.Welche Trends werden das Geschäftsmodell unabhängiger Versicherungsvermittler in den kommenden fünf Jahren am stärksten verändern? An erster Stelle steht das Altersvorsorgedepot mit 57,8 %. Es folgen NAV-Vergütung, bei der eine laufende Vergütung an die Entwicklung des betreuten Versicherungsportfolios geknüpft ist, und KI-Beratung mit jeweils 42,2 %. Die Beratung zu Fondsportfolios nennen 33,8 %, regulatorische Anforderungen 28,0 % und Vermögensnachfolge im Rahmen einer Fondspolice 24,4 %.Fondspolicen punkten mit Vermögensübertragung und steuerlichen GestaltungsmöglichkeitenDie befragten Vermittler sehen weiterhin klare Vorteile für private Vorsorge mit Fondspolicen. Am häufigsten nennen sie die flexible Vermögensübertragung im Falle von Erbschaften und Schenkungen (64,9 %). Fast ebenso wichtig sind steuerliche Gestaltungsmöglichkeiten (63,1 %). Für mehr als die Hälfte der befragten Vermittler zählt zudem die lebenslange Verrentung als klarer Mehrwert von Fondspolicen (57,3 %). Weitere Argumente sind der Hinterbliebenenschutz mit 28,9 % und die Absicherung biometrischer Risiken mit 21,8 %. Professionelle Beratung führen 17,8 % als Leistung an, die weiterhin für Fondspolicen spricht. Die Ergebnisse zeigen, dass Vermittler Fondspolicen zunehmend mit Leistungen verbinden, die über den reinen Kapitalaufbau für die persönliche Altersvorsorge hinausreichen.Dr. Aron Veress, CEO von Liechtenstein Life, kommentiert die Befragung: "Für eine zukunftsfähige Altersvorsorge kommt es auf den richtigen Mix an, das Altersvorsorgedepot und moderne Fondspolicen sind dabei keine Gegensätze. Sie können sich sinnvoll ergänzen, entscheidend dabei ist der persönliche Bedarf. Ein Depot wird in der Regel der ideale Einstieg in die private Vorsorge, während Policen sich für ein wesentlich breiteres Leistungsspektrum eignen. Für Vermittler eröffnet vor allem das Vermögensmanagement im Rahmen einer Police neue Beratungsansätze - von der laufenden Beratung für Portfolioanpassungen bis hin zu steuerlichen Gestaltungsmöglichkeiten und Nachfolgeplanung im Rahmen von Erbschaften und Schenkungen."Liechtenstein Life entwickelt fondsbasierte Lösungen für private Vorsorge und Vermögensplanung. Im Mittelpunkt stehen die Verbindung von langfristigem Investieren und Versicherungsschutz sowie flexible Gestaltungsmöglichkeiten für unterschiedliche Lebensphasen. Ab Januar 2027 bietet das Unternehmen zusätzlich ein Altersvorsorgedepot in verschiedenen Varianten an.Über Liechtenstein LifeMit zukunftsweisenden Lösungen zur renditeorientierten privaten Vorsorge- und Vermögensplanung engagiert sich Liechtenstein Life Assurance AG für die finanzielle Unabhängigkeit ihrer Kunden - ein Leben lang und über Generationen hinweg. Das Unternehmen wurde 2008 in Liechtenstein gegründet und ist in Schaan (Liechtenstein) ansässig. Das umfangreiche Anlageuniversum von Liechtenstein Life ist eng verbunden mit ihren Produkten und ermöglicht den Zugang zu weltweit renommierten Investmentmanagern. Liechtenstein Life setzt bewusst den Schwerpunkt auf ESG-Fonds und trägt damit gezielt zu umwelt- und sozialbewussten Finanzlösungen bei. Das Unternehmen gehört zur digitalen Finanzgruppe The Prosperity Company AG, die derzeit rund 130 Mitarbeitende beschäftigt.Pressekontakt:Florian SemleDigitale Klarheit - Kommunikationsberatungt: +49 177 43 75 115m: florian.semle@digitale-klarheit.deOriginal-Content von: Liechtenstein Life Assurance AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/163540/6384542