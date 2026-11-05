Berlin (ots) -Nach über einem Jahr im Stealth macht das Berliner KI-Start-up seine AI Creative Engine ab heute für alle Marken und Agenturen im Self-Service verfügbar: www.solidlabs.com. Herzstück ist der neue Solid Agent, der aus vorhandenem Videomaterial laufend neue Video-Ads für Meta, Tiktok und Youtube erstellt. Gegründet wurde Solid Labs von Patrick Prokesch (CEO) und Christoph Schütte (CTO): Prokesch hat zuvor ein Tech-Unternehmen bis zum Exit an Canva begleitet, der Physiker Schütte war Engineering Lead bei Google. Gemeinsam lösen sie eines der größten Probleme im modernen Performance-Marketing: die sogenannte "Creative Fatigue".Der Creative-Engpass im Performance-MarketingDurch den rasanten Konsum von Short-Form-Videos auf Plattformen wie TikTok und Instagram verlieren Werbeanzeigen oft schon nach wenigen Wochen oder sogar Tagen ihre Wirkung. Hinzu kommt: Rund 90 Prozent der Video-Ads performen gar nicht erst.Solid versteht sich nicht als reines Schnitt- oder Design-Tool und auch nicht als weiterer KI-Videogenerator, sondern als AI Creative Engine. Zwar lassen sich mit Solid auch KI-generierte Inhalte erstellen, im Mittelpunkt steht aber echtes Material: echte Menschen, echte Produkte und echte Orte. Denn Anzeigen mit echtem Material wirken glaubwürdiger als rein KI-generierte Inhalte. Die Vision der Gründer: Performance- und Growth-Teams sollen künftig nur noch ein Smartphone und Solid brauchen, um ihre Ads zu produzieren.Die Produktion übernimmt der Solid Agent: In einer einzigen Unterhaltung übernimmt er die gesamte Produktion, vom Briefing bis zur fertigen Anzeige. Der Agent schreibt das Skript, ergänzt das Voiceover, wählt passende Szenen aus und baut daraus die Ads. Dazu kommen Varianten mit neuen Hooks, in anderen Formaten und Sprachen. Tonalität, Look und Regeln der Marke lernt Solid im Brand Hub. Wer selbst Hand anlegen will, kann Skript, Stimme und Video jederzeit manuell bearbeiten.Bereits international im EinsatzDer Zeitpunkt des Marktstarts ist bewusst gewählt: Black Friday, Cyber Monday und das Weihnachtsgeschäft sind für Konsumgütermarken die wichtigste Zeit des Jahres, manche Brands erzielen im vierten Quartal bis zu 40 Prozent ihres Jahresumsatzes. Solid wächst bereits stark in DACH, Benelux und Großbritannien sowie in den USA. Besonders gefragt ist die Plattform bei wachstumsstarken Marken wie HOLY oder Ahead, die in mehreren Ländern und Sprachen werben. Doch auch große Konzerne wie die Dr. Wolff Group (u. a. Alpecin) setzen bereits auf Solid.Die Ergebnisse sind messbar: Too Good To Go lässt Anzeigen mit Solid von seinen Länderteams in 21 Märkten selbst lokalisieren und liegt bei den Kosten pro Erstkauf vor externen Agenturen. HOLY produziert Ads viermal schneller und bringt Kampagnen in neuen Märkten innerhalb von 24 Stunden live. TEVEO erstellte mit Solid aus einem einzigen Shoot über 200 finale Videos in einer Woche.Pressekontakt:Engel International Communication GmbHAndreas EngelCEO+49 172 4507579engel@engelpr.deKurfürstendamm 45D-10719 BerlinOriginal-Content von: Solid Labs GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183862/6384526