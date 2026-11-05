München (ots) -Marzipan in Lübeck, Christstollen in Dresden oder Advent mit Blick auf den Bodensee: In manchen Städten entfaltet die Vorweihnachtszeit ihren ganz eigenen Zauber. Wir verraten, wo sich der Weihnachtsmarktbesuch mit IHG Hotels & Resorts am schönsten zum Wochenendtrip verlängern lässt.Alle Jahre wieder stehen wir mit einem Glühwein in der Hand auf einem Marktplatz, verbrennen uns beim ersten Schluck die Zunge und haben trotzdem eiskalte Finger. Sobald über den Buden die Lichter angehen, Zimt und gebrannte Mandeln duften und von irgendwoher Weihnachtsmusik erklingt, ist das schnell vergessen. Für einen Moment fühlt sich der Dezemberabend an wie im Weihnachtsfilm. Kitschig? Vielleicht. Aber eben auch sehr schön. Warum also nach Hause fahren?Gelegenheiten dafür gibt es in Deutschland zur Genüge. In vielen Städten lohnt sich der Advent gleich für ein ganzes Wochenende, und mit mehr als 190 Hotels im Land ist IHG Hotels & Resorts an zahlreichen passenden Adressen vertreten. Wer Mitglied bei IHG One Rewards ist und direkt bucht, spart mindestens 12 Prozent auf die beste flexible Rate, sofern die Buchung mindestens vier Tage im Voraus erfolgt. Die Mitgliedschaft ist im Übrigen kostenlos.#1 LübeckJa, Lübeck nimmt Weihnachten ernst. In der UNESCO-geschützten Altstadt verteilen sich die Märkte über mehrere Plätze, dazwischen führen schmale Gassen an den typischen Backsteinfassaden der Hansestadt vorbei. Da wird aus "Wir schauen nur kurz über den Markt" schnell ein ganzer Nachmittag oder Abend. Und irgendwann landet natürlich auch ein Tütchen Marzipankartoffeln in der Tasche - gehört schließlich dazu. Wer daraus ein Familienwochenende machen möchte, hat im Holiday Inn Lübeck einen angenehmen Zusatzvorteil: Kinder bis einschließlich 17 Jahre übernachten kostenlos im Zimmer der Eltern, bis einschließlich zwölf Jahre essen sie gratis. Zu viert macht sich das schnell bemerkbar ... und schafft vielleicht noch etwas Spielraum für ein paar Crêpes mehr.#2 KölnDer Weihnachtsmarkt am Kölner Dom gehört zu den großen Advents-Klassikern. Direkt vor der gotischen Kulisse spannt sich über dem Roncalliplatz ein funkelndes Lichterzelt, das spätestens mit Einbruch der Dunkelheit seine volle Wirkung entfaltet. Wer genug von der Kälte hat, muss den Abend deshalb jedoch noch lange nicht beenden. Im Ruby Ella Hotel Cologne erinnert das Interior an die Late-Night-Talkshows der Neunziger, und die Bar hat rund um die Uhr geöffnet. Der Wechsel vom Glühwein zum Cocktail gelingt hier also recht unkompliziert.#3 DresdenWer Weihnachten klassisch mag, den zieht es früher oder später nach Dresden. Der Striezelmarkt gehört zu den traditionsreichsten Weihnachtsmärkten Deutschlands und der Dresdner Christstollen ist weit über Sachsen hinaus bekannt. Auch das Weihnachtshandwerk hat hier eine Geschichte, die deutlich weiter zurückreicht als der aktuelle Deko-Trend. Viel Überzeugungsarbeit braucht die Stadt im Dezember daher nicht. Nach einem langen Tag draußen hält das Holiday Inn Express Dresden Zentrum auch den nächsten Morgen entspannt. Das Frühstück ist bereits im Übernachtungspreis enthalten, sodass man schnell wieder losziehen kann. Wäre es schade, einen halben Vormittag mit der Suche nach dem ersten Frühstückscafé zu verbringen.#4 FrankfurtFrankfurt schafft innerhalb weniger Straßen einen ordentlichen Kulissenwechsel. Auf dem Römerberg stehen die Weihnachtsbuden vor historischen Fachwerkfassaden, kurz darauf tauchen zwischen den Häusern wieder die Hochhäuser der Skyline auf. Das macht die Stadt für ein Adventswochenende besonders spannend, weil der Weihnachtsmarkt hier ganz selbstverständlich Teil eines Citytrips wird. Mittendrin liegt das Kimpton Main Frankfurt, ein Lifestyle-Hotel mit charaktervollem Design und einer ausgeprägten Gastronomieszene. Und wenn der Abend nach dem Römerberg noch nicht vorbei sein soll, wartet die Lazuli Bar. Glühwein hatte man schließlich schon.#5 FriedrichshafenHistorische Plätze als Weihnachtsmarkt-Kulisse gibt es in Deutschland reichlich. Friedrichshafen kann zusätzlich Bodensee. Die Bodensee-Weihnacht findet direkt am Wasser statt, und bei klarer Sicht zeichnet sich dahinter die winterliche Alpenkulisse ab. Ein heißes Getränk in der Hand, der See vor der Nase: Da darf die geplante letzte Runde gern noch etwas länger dauern. Das Holiday Inn Express Friedrichshafen passt zu einem Wochenende, bei dem man lieber draußen unterwegs ist als lange organisiert. Das Frühstück ist bereits im Übernachtungspreis enthalten. Danach geht es direkt wieder raus, bestenfalls noch, bevor der See ganz im morgendlichen Dunst verschwunden ist.#6 NürnbergFür den eher unwahrscheinlichen Fall, dass man selbst noch nicht in den Genuss gekommen ist: Der Nürnberger Christkindlesmarkt gehört zu den berühmtesten Weihnachtsmärkten des Landes. Zwischen rot-weißen Buden duftet es nach Lebkuchen und den berühmten Rostbratwürsten, seine Geschichte reicht mehrere Jahrhunderte zurück. Was seinen besonderen Charme ausmacht, lässt sich trotzdem schwer auf einen einzigen Punkt bringen. Den Weihnachtszauber kann man hier jedenfalls fast riechen und schmecken. Wenn es nach ein paar Stunden draußen Zeit zum Aufwärmen ist, liegt mit dem Holiday Inn Nürnberg - City Centre eine passende Adresse ganz in der Nähe. In der für Holiday Inn typischen Open Lobby gehen Aufenthaltsbereich, Restaurant und Bar ineinander über, sodass man erst einmal Jacke und Schal loswerden, etwas trinken und in Ruhe ankommen kann. Familien profitieren hier außerdem von denselben Holiday-Inn-Vorteilen wie in Lübeck.Unsere Favoriten kennen Sie jetzt. Fragt sich nur noch, wo der erste Glühwein eingeschenkt werden soll.Weitere Informationen zu IHG Hotels & Resorts und IHG One Rewards finden Sie hier (https://www.ihg.com/content/de/de/deals/hotel-offers/christmasmarkets).Pressekontakt:MELCHIOR Kommunikations GmbHKati Nowakkati@agencemelchior.com+49 (0) 155 66475521Ingrid Hartmanningrid@agencemelchior.com+49 (0) 176 34453692Original-Content von: IHG Hotels & Resorts, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/180925/6384521