Wie wird ein CFO ausgetauscht - und welche Rolle spielen dabei Leistung, persönliche Interessen und Macht? Die Besetzung von Top-Positionen findet meist hinter verschlossenen Türen statt. In seinem Buch "Hinter den Kulissen der Mächtigen" gibt Heiner Thorborg Einblicke in eine Branche, die selten offen über ihre Mandate spricht. Thorborg kennt das Headhunting seit fast 50 Jahren. Bei FINANCE TV geht es um die Frage, was geschieht, wenn ein CEO seinen CFO ersetzen will - und wie sich erkennen lässt, ob fachliche Gründe ausschlaggebend sind oder ein Machtkonflikt dahintersteht. Das erwartet Sie in diesem Talk: • Was hinter der möglichen Ablösung eines CFO stecken kann • Warum Heiner Thorborg sein Wissen über die Branche in einem Buch festgehalten hat • Wie sich Selbstbewusstsein und narzisstisches Verhalten unterscheiden lassen • Welche Rolle Empathie bei der Auswahl von Top-Führungskräften spielt • Warum er Mandate manchmal ablehnt Die Gesprächsteilnehmer: Host: Jakob Eich (FINANCE) Gast: Heiner Thorborg (Headhunter) _________________________________________________________________ Bei FINANCE TV ist die Finanzwelt im Gespräch! Jede Woche erwarten Sie hier exklusive Interviews mit CFOs, führenden Bankern und Experten aus Corporate Finance. Wir unterhalten uns über alles, was Finanzentscheider wissen müssen: von M&A und Finanzierung bis hin zu Private Equity, Wirtschaftsprüfung, Karriere, Gehalt und aktuellen Finanzskandalen. Kompakt, direkt und auf den Punkt! Mehr Infos gibt es hier: https://www.finance-magazin.de/tv/