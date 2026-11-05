NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Aumovio nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 42,30 Euro belassen. Die Kennziffern des Autozulieferers seien durchwachsen ausgefallen, der Jahresausblick aber bestätigt worden, schrieb Vanessa Jeffriess in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion./rob/edh/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 01:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 01:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE000AUM0V10
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 01:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 01:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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