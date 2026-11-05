Fuer folgende Geschaefte in der ISIN DE000VJ1YXXX, Wertpapier-Name: Put 18.12.26 Nasd100 24000, wird ein Mistrade-Antrag geprueft:
Fuer folgende Geschaefte in der ISIN DE000VY1XXXX, Wertpapier-Name: Put 18.12.26 Nasd100 27000, wird ein Mistrade-Antrag geprueft:
Fuer folgende Geschaefte in der ISIN DE000VJ4AXXX, Wertpapier-Name: Call 18.12.26 Nasd100 31300, wird ein Mistrade-Antrag geprueft:
Fuer folgende Geschaefte in der ISIN DE000VJ1YXXX, Wertpapier-Name: Call 18.12.26 Nasd100 30200, wird ein Mistrade-Antrag geprueft:
Fuer folgende Geschaefte in der ISIN DE000VY2FXXX, Wertpapier-Name: Put 18.12.26 Nasd100 28000, wird ein Mistrade-Antrag geprueft:
ISIN Datum Zeit Volumen Preis Fair Value (AS)
DE000VJ1YXXX 05.11.2026 08:03:44 10.000 0,83 EUR 0,96 EUR
DE000VJ4AXXX 05.11.2026 08:03:48 10.000 0,40 EUR 0,53 EUR
DE000VY1XXXX 05.11.2026 08:04:15 20.000 3,65 EUR 4,00 EUR
DE000VJ1YXXX 05.11.2026 08:04:34 10.000 1,33 EUR 1,60 EUR
DE000VY2FXXX 05.11.2026 08:05:07 10.000 6,16 EUR 6,68 EUR
Fuer folgende Geschaefte in der ISIN DE000VY1XXXX, Wertpapier-Name: Put 18.12.26 Nasd100 27000, wird ein Mistrade-Antrag geprueft:
Fuer folgende Geschaefte in der ISIN DE000VJ4AXXX, Wertpapier-Name: Call 18.12.26 Nasd100 31300, wird ein Mistrade-Antrag geprueft:
Fuer folgende Geschaefte in der ISIN DE000VJ1YXXX, Wertpapier-Name: Call 18.12.26 Nasd100 30200, wird ein Mistrade-Antrag geprueft:
Fuer folgende Geschaefte in der ISIN DE000VY2FXXX, Wertpapier-Name: Put 18.12.26 Nasd100 28000, wird ein Mistrade-Antrag geprueft:
ISIN Datum Zeit Volumen Preis Fair Value (AS)
DE000VJ1YXXX 05.11.2026 08:03:44 10.000 0,83 EUR 0,96 EUR
DE000VJ4AXXX 05.11.2026 08:03:48 10.000 0,40 EUR 0,53 EUR
DE000VY1XXXX 05.11.2026 08:04:15 20.000 3,65 EUR 4,00 EUR
DE000VJ1YXXX 05.11.2026 08:04:34 10.000 1,33 EUR 1,60 EUR
DE000VY2FXXX 05.11.2026 08:05:07 10.000 6,16 EUR 6,68 EUR
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