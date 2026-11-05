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Mallia Aesthetics und Neomed schließen exklusive Nahost-Partnerschaft für 8T3 Essentials; erste Zulassung erteilt



05.11.2026 / 10:00 CET/CEST

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Mallia Aesthetics und Neomed schließen exklusive Nahost-Partnerschaft für 8T3 Essentials; erste Zulassung erteilt Partnerschaft bringt Mallias wissenschaftlich fundierte Produkte zur Haarregeneration mit Neomeds umfassender Ästhetik-Expertise und starkem regionalem Netzwerk zusammen

Neomed hat für das 8T3 Essentials Haar Serum bereits die regulatorische Zulassung in Saudi-Arabien erhalten

Neomed verantwortet weitere Zulassungen, den Vertrieb und die Markteinführungen in mehreren Märkten im Nahen Osten

8T3 Essentials Haar Serum und 8T3 Essentials Lash & Brow Serum sollen direkt an Endverbraucher sowie über Dermatologen und Apotheken vertrieben werden Erlangen, Deutschland, 5. November 2026 - Mallia Aesthetics GmbH, die sich auf die Entwicklung und Vermarktung kosmetischer Produkte für Haarwachstum spezialisiert hat, und Neomed Group, ein regionaler Anbieter von Produkten und Lösungen in den Bereichen Medizin, Gesundheit und Ästhetik im Nahen Osten, haben heute eine exklusive Partnerschaft für Marktzugang und Vertrieb bekannt gegeben. Ziel ist es, Mallias 8T3 Essentials Haar Serum und 8T3 Essentials Lash & Brow Serum in mehreren Märkten der Region einzuführen. Im Rahmen der Vereinbarung übernimmt Neomed die Zulassungsverfahren für beide 8T3 Essentials-Produkte und verantwortet nach erteilter Zulassung deren jeweilige Markteinführung. In Saudi-Arabien hat Neomed die Zulassung für das 8T3 Essentials Haar Serum bereits erhalten und bereitet dort derzeit die Markteinführung vor. Weitere Zulassungen und erste Markteinführungen, unter anderem in den Vereinigten Arabischen Emiraten, werden in den ersten Monaten des Jahres 2027 erwartet. Für den Vertrieb setzt Neomed auf sein etabliertes regionales Netzwerk und seine Marktkenntnis. Die Produkte sollen sowohl direkt an Endverbraucher als auch über Dermatologen und Apotheker in den jeweiligen Märkten vertrieben werden. Für Mallia ist dies die erste kommerzielle Partnerschaft außerhalb Europas und ein wichtiger Schritt beim internationalen Ausbau des 8T3 Essentials-Portfolios. Neomed erweitert dadurch sein Angebot um hormonfreie Produkte zur Förderung des Haarwachstums, die auf jahrzehntelanger wissenschaftlicher Forschung und erfolgreichen Verbraucherstudien beruhen. "Der Markteintritt mit 8T3 Essentials im Nahen Osten ist ein bedeutender Meilenstein für Mallia und wir könnten uns dafür keinen besseren Partner wünschen. Seit der Einführung in Europa stoßen unsere 8T3 Essentials-Produkte auf großes Interesse. Jetzt gehen wir den nächsten Schritt und machen sie auch in weiteren Märkten verfügbar, angefangen mit Saudi-Arabien", sagte Dr. Manfred Gröppel, Mitgründer und Geschäftsführer von Mallia Innovations. "Unsere wissenschaftlich fundierten Produkte ergänzen sich hervorragend mit Neomeds fundierter Kenntnis des regionalen Ästhetikmarkts, seinem ausgezeichneten Netzwerk und seiner kommerziellen Expertise. Gemeinsam haben wir damit beste Voraussetzungen, 8T3 Essentials einem deutlich breiteren Publikum zugänglich zu machen. Wir freuen uns darauf, unser Portfolio zusammen mit Neomed in der Region fest zu etablieren." Elie Helou, Geschäftsführer von Neomed, sagte: "Wir freuen uns darauf, 8T3 Essentials gemeinsam mit Mallia im Nahen Osten einzuführen und das große Marktpotenzial zu erschließen. Dass wir für das 8T3 Essentials Haar Serum bereits die Zulassung in Saudi-Arabien erhalten haben, macht uns besonders stolz. Die überzeugende wissenschaftliche Grundlage, der innovative Ansatz zur Förderung des Haarwachstums und die positiven Ergebnisse der Verbraucherstudien machen diese Produkte für die Region äußerst spannend. Wir sehen großes Potenzial und sind überzeugt, dass unsere etablierten Beziehungen zu medizinischen Fachkreisen und Endverbrauchern eine hervorragende Grundlage für die Vermarktung bieten. Wir freuen uns darauf, 8T3 Essentials in den Märkten im Nahen Osten einzuführen und die Marke gemeinsam mit Mallia aufzubauen." 8T3 Essentials Haar Serum und 8T3 Essentials Lash & Brow Serum enthalten MAL-838, einen proprietären kosmetischen Inhaltsstoff auf Basis des körpereigenen immunmodulierenden Proteins sCD83. Die Produkte beruhen auf mehr als 25 Jahren Forschung zu sCD83 unter der Leitung von Mallia-Mitgründer Prof. Dr. Alexander Steinkasserer. In einer sechsmonatigen Verbraucherstudie mit 8T3 Essentials Haar Serum konnte bei 70 % der Teilnehmenden neues Haarwachstum gemessen werden, die Haardichte nahm im Durchschnitt um 30 % zu. Auch 8T3 Essentials Lash & Brow Serum zeigte in einer zwölfwöchigen Verbraucherstudie positive Ergebnisse. 81 % der Teilnehmenden berichteten von sichtbar längeren Wimpern und objektive Messungen zeigten eine individuelle Zunahme der Wimpernlänge von bis zu 39 %. 8T3 Essentials Haar Serum und 8T3 Essentials Lash & Brow Serum sind derzeit in der Europäischen Union erhältlich . Mit der Zulassung in Saudi-Arabien ist für das 8T3 Essentials Haar Serum nun der Weg in einen ersten Markt im Nahen Osten frei. Die Herstellung bleibt bei Mallia und seinen Produktionspartnern in Europa. Neomed übernimmt den Vertrieb und die Markteinführungen in den jeweiligen Märkten des Nahen Ostens. Mallia und Neomed werden über weitere Märkte und den Zeitplan der Markteinführungen informieren, sobald weitere Zulassungen vorliegen.

Über das lösliche CD83-Protein Lösliches CD83 (sCD83) ist ein immunmodulierendes Protein, das derzeit für die topische Behandlung von Haarausfall (MAL-856) und die Stimulation von Haarwachstum (MAL-838) entwickelt wird. Das lösliche CD83-Protein wurde erstmals 2001 von Prof. Dr. Steinkasserer, einem Mitgründer von Mallia, identifiziert. Es besitzt entzündungshemmende Eigenschaften und induziert die Auflösung von Entzündungen, wodurch Wundheilung gefördert und neues Haarwachstum unterstützt werden.1 Darüber hinaus wurde gezeigt, dass sCD83 regulatorische T-Zellen (Tregs) aktiviert2, die mit den Haarfollikeln interagieren und diese aktivieren können.3 Weiterhin hemmt sCD83 den Zelltod in Haarfollikeln und aktiviert direkt die follikulären Stammzellen sowie die Keratinproduktion, was zu neuem Haarwachstum führt. Diese multimodale Wirkungsweise unterscheidet sCD83 von anderen topisch angewandten Haarwuchsmitteln. Bei topischer Anwendung gelangt sCD83 direkt in die Haarfollikel, dringt aber nicht durch die Haut und wurde daher auch nicht im Blutkreislauf nachgewiesen. Die Wirkung ist auf den lokalen Bereich beschränkt, was ein wesentlicher Vorteil gegenüber systemischen Behandlungsmöglichkeiten ist, von denen einige schwere Nebenwirkungen verursachen können.



Über Haarausfall Hormonell bedingter Haarausfall bei Männern und Frauen (androgenetische Alopezie oder AGA) ist die häufigste Form des Haarausfalls. Weltweit sind mehr als 70 % der Männer sowie 50 % der postmenopausalen Frauen von androgenetischer Alopezie betroffen. Weitere 147 Millionen Menschen leiden an immunbedingtem, kreisrundem Haarausfall (Alopecia areata oder AA4,5). Die androgenetische Alopezie verläuft in der Regel graduell und ist auf genetische und hormonelle Faktoren zurückzuführen. Bei Männern führt sie häufig zu Geheimratsecken und Kahlheit am Oberkopf, bei Frauen zu schütterem Haar im Scheitelbereich. Alopecia areata führt zu kreisrundem Haarausfall auf der Kopfhaut, im Gesicht oder an anderen Körperstellen. Sie tritt auf, wenn das Immunsystem "irrtümlich" Haarfollikel angreift, was zu immunbedingtem Haarausfall führt. Über Mallia Die in Erlangen ansässige Mallia Innovations GmbH ist die Holdinggesellschaft von zwei spezialisierten Tochterunternehmen und treibt strategisch die proprietäre Entwicklung und Vermarktung von biopharmazeutischen Therapien und kosmetischen Anwendungen auf Basis des immunmodulierenden Proteins sCD83 voran. Im Fokus von Mallia stehen Haarwachstum, Haarausfall sowie weitere dermatologische Anwendungen, einschließlich Wundheilung. Mallia Therapeutics GmbH fokussiert sich auf die klinische Entwicklung neuartiger Therapien für Patienten, die u.a. an androgenetischer Alopezie oder Alopecia areata leiden. Der Wirkstoff MAL-856 beruht auf der wissenschaftlich nachgewiesenen immunmodulierenden Wirkungsweise von sCD83, die von Mallia-Mitgründer Prof. Dr. Alexander Steinkasserer seit über 25 Jahren erforscht wird.6 Mallia Aesthetics GmbH konzentriert sich auf die Entwicklung kosmetischer Produkte, um Haarwachstum anzuregen, die ebenfalls auf dem vielversprechenden, wissenschaftlich fundierten sCD83-Protein basieren. Mit dem Inhaltsstoff MAL-838 werden innovative Kosmetikprodukte für Fachleute und Endverbraucher entwickelt und vermarktet. Entdecken und bestellen Sie die Produkte der 8T3 Essentials-Linie direkt in unserem Onlineshop: www.8T3.com Mehr Infos finden Sie unter www.mallia.com und folgen Sie uns auf LinkedIn , Instagram und Facebook . Über die Neomed Group Die Neomed Group verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in den Bereichen Medizin, Gesundheit und Ästhetik im Nahen Osten. Mit einem Hintergrund, der in multinationalen Konzernen, eigenen Unternehmensgründungen und Start-ups gewachsen ist, bietet Neomed ein breites Spektrum an Lösungen und Dienstleistungen und begleitet seine Kunden als verlässlicher Partner auf dem Weg zu mehr Gesundheit und Wohlbefinden. Weitere Informationen unter https://neomedgroup.com/ Mallia Kontakt:

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1 Royzman, D., Peckert-Maier, K., Stich, L., König, C., Wild, A. B., Tauchi, M., ... & Steinkasserer, A. (2022). Soluble CD83 improves and accelerates wound healing by the induction of pro-resolving macrophages. Frontiers in Immunology, 13, 1012647. DOI: 10.3389/fimmu.2022.1012647 2 Bock, F., Rössner, S., Onderka, J., Lechmann, M., Pallotta, M. T., Fallarino, F., ... & Zinser, E. (2013). Topical application of soluble CD83 induces IDO-mediated immune modulation, increases Foxp3+ T cells, and prolongs allogeneic corneal graft survival. The Journal of Immunology, 191(4), 1965-1975. DOI: 10.4049/jimmunol.1201531 3 Ali, N., Zirak, B., Rodriguez, R. S., Pauli, M. L., Truong, H. A., Lai, K., ... & Rosenblum, M. D. (2017). Regulatory T cells in skin facilitate epithelial stem cell differentiation. Cell, 169(6), 1119-1129. DOI: https://doi.org/10.4049/jimmunol.1201531 4 Feinstein, R. P. (2022). Androgenetic alopecia.: https://emedicine.medscape.com/article/1070167-overview 5 Mostaghimi, A., Gandhi, K., Done, N., Ray, M., Gao, W., Carley, C., ... & Sikirica, V. (2022). All-cause health care resource utilization and costs among adults with alopecia areata: A retrospective claims database study in the United States. Journal of Managed Care & Specialty Pharmacy, 28(4), 426-434. DOI: 10.18553/jmcp.2022.28.4.426 6 Lechmann, M., Krooshoop, D. J., Dudziak, D., Kremmer, E., Kuhnt, C., Figdor, C. G., ... & Steinkasserer, A. (2001). The extracellular domain of CD83 inhibits dendritic cell-mediated T cell stimulation and binds to a ligand on dendritic cells. The Journal of experimental medicine, 194(12), 1813-1821. DOI: 10.1084/jem.194.12.1813



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