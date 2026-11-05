Der Energieverbrauch in Deutschland wird 2026 gegenüber dem Vorjahr wohl um knapp drei Prozent sinken. Zu diesem Ergebnis kommt die Arbeitsgemeinschaft (AG) Energiebilanzen auf Basis ihrer Jahresprognose, die sich auf vorliegende Daten der ersten neun Monate 2026 stützt. Die energiebedingten CO2-Emissionen könnten sogar um fast vier Prozent zurückgehen. Gründe für den spürbar sinkenden Energieverbrauch in diesem Jahr seien die verhaltene Wirtschaftsentwicklung und der kräftige Anstieg der Energiepreise, teilte AG Energiebilanzen am Mittwoch mit. Von der Witterung und sonstigen Einflussfaktoren ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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