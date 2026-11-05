NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für DHL Group nach detaillierten Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Der Quartalsbericht des Logistikkonzerns habe ein breit angelegtes regionales und sektorales Wachstum hervorgehoben, schrieb Alexia Dogani in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion./rob/edh/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 06:52 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 06:52 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE0005552004
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 06:52 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 06:52 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE0005552004
© 2026 dpa-AFX-Analyser