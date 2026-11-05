Bern - In der Schweiz hat die Arbeitslosigkeit im Oktober leicht zugenommen. Insgesamt waren etwas mehr Personen bei den regionalen Arbeitsvermittlungszentren (RAV) als arbeitslos gemeldet. Die Arbeitslosenquote verharrte indes auf dem September-Niveau. Per Ende Oktober stieg die Zahl der bei den RAV als arbeitslos registrierten Personen gegenüber Ende September um 535 auf 141'015 Personen, wie das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) am Donnerstag ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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