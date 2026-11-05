Das Trading Statement von Mayr-Melnhof zum dritten Quartal 2026 fiel gemischt aus: Die Einsparungen aus dem Programm Fit-ForFuture wurden durch die Marktschwäche und steigende Inputkosten überkompensiert. Der Konzernumsatz sank exklusive TANN um 2,5% yoy, das bereinigte EBITDA ging um 34% zurück. Operativ konnten die Verpackungsdivisionen ihre Margen dank solider Volumenauslastung und strikter Preisdisziplin ausweiten. Die Division Board & Paper belastete hingegen das Konzernergebnis. Gründe waren die verhaltene Nachfrage in Europa, geplante Stillstände, höhere Energie- und Frachtkosten sowie ein negativer operativer Hebel. Vor diesem Hintergrund senken wir unsere Schätzungen und reduzieren das Kursziel von EUR 96,00 auf EUR 90,00, behalten jedoch unser BUY-Rating bei. Gestützt wird dieses durch Bewertungsabschläge sowie interne Restrukturierungserfolge. Mögliche Verbesserungen durch die Schließung von Virgin-Fiber-Kapazitäten und durch Preiserhöhungen auf der Absatzseite sind für das vierte Quartal hoffnungsvolle Signale. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/mayr-melnhof-karton-ag
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