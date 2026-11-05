Rational lieferte ein solides Q3: Der Umsatz stieg um 6% auf EUR 332 Mio. und lag damit weitgehend im Rahmen unserer Erwartungen, während das EBIT mit EUR 91 Mio. unsere Prognose übertraf, teilweise begünstigt durch positive US-Zolleffekte. Europa blieb der wichtigste Wachstumstreiber, und Nordamerika erholte sich, während Asien und die deutlich nachlassende Wachstumsdynamik bei iVario enttäuschten. Allerdings erwartet das Management für das GJ26 nun ein Umsatzwachstum am unteren Ende der bisherigen Prognosespanne, wobei für Q4 lediglich ein Wachstum im niedrigen einstelligen Prozentbereich in Aussicht gestellt wird. Die hohe Vorjahresbasis liefert hierfür zwar eine plausible Erklärung, dennoch dürfte die Entwicklung der zugrunde liegenden Nachfrage mit Blick auf 2027 genauer zu beobachten sein, insbesondere nach der Preiserhöhung im Oktober. Die EBIT-Margenprognose wurde auf 26-27% angehoben, allerdings wird die Profitabilität durch temporäre positive Zolleffekte begünstigt, während steigende Beschaffungskosten weiterhin belasten dürften. Angesichts des vorsichtigeren Wachstumsausblicks senken wir unser Kursziel von EUR 830,00 auf EUR 800,00, halten die jüngste Bewertungskorrektur jedoch weiterhin für überzogen. Wir bestätigen unsere BUY-Empfehlung. Registrieren Sie sich hier für die heutige Telefonkonferenz zu den Q3-Zahlen um 15:00 Uhr MEZ: https://researchhub.de/events/registration/2026-11-05-15-00/RAA-GR Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/rational-ag





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