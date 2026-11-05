Wie erwartet hat Hensoldt ein starkes drittes Quartal vorgelegt. Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um 18 % auf EUR 696 Mio., das bereinigte EBITDA legte um 38 % auf EUR 143 Mio. zu. Beide Kennzahlen übertrafen den Konsens, und die Marge erreichte 20,6 % (Konsens: 18,9 %). Der Auftragseingang nach neun Monaten sprang um 77 % nach oben, wodurch der Auftragsbestand mit EUR 10,4 Mrd. einen Rekordwert erreichte. Aus unserer Sicht bleibt die Qualität des Wachstums das zentrale Thema, da Panzerfahrzeuge weiterhin der größte einzelne Wachstumstreiber sind. Das Segment Optronics vereint den Großteil des Panzer-Contents und macht inzwischen rund 31 % des Auftragsbestands aus. Nach unseren Schätzungen macht dies Hensoldt zur Nr. 2 unter den börsennotierten deutschen Rüstungsunternehmen gemessen am Umsatzanteil aus Panzerfahrzeugen. Die Anhebung der FY26-Guidance hat uns nach unserer Kürzung der Schätzungen aufgrund von ZEBEL überrascht. Sie bringt die Guidance jedoch lediglich auf das Niveau des Konsens, und ZEBEL wird in der Präsentation kein einziges Mal erwähnt. Weder die Abhängigkeit vom Panzergeschäft noch das nicht quantifizierte ZEBEL-Risiko rechtfertigt unseres Erachtens die aktuelle Bewertungsprämie. SELL, Kursziel unverändert bei EUR 60,00. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/hensoldt-ag





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