Mitteilung der The Platform Group SE & Co. KGaA: Neunmonatszeitraum 2026 mit profitablem Wachstum und Reduktion von Verschuldung, Prognose bestätigt - GMV steigt um 19 % auf EUR 1.077 Mio. (9M 2025: EUR 902 Mio.) - Umsatzwachstum um 17 % auf EUR 623 Mio. (9M 2025: EUR 532 Mio.) - EBITDA (bereinigt) erhöht sich um 16 % auf EUR 53,3 Mio. (9M 2025: EUR 45,8 Mio.) - EBITDA (berichtet) sinkt auf EUR 57,5 Mio. (9M 2025: EUR 59,4 Mio.) - Konzernergebnis erreicht EUR 44,4 Mio. (9M 2025: EUR 41,7 Mio.) - Ergebnis je Aktie EUR 1,69 (9M 2025: EUR 2,03) - 17.873 Partner und 8,6 Mio. aktive Kunden bilden Grundlage für weiteres Wachstum - Deutliche Personalreduktion in Q3 2026 und Reduktion des Verschuldungsgrads auf 1,7x - Bestätigung der Prognose für Geschäftsjahr 2026: GMV von EUR 1,7 Mrd., Nettoumsatz von EUR 1,0 Mrd. sowie bereinigtes EBITDA zwischen EUR 70 Mio. und EUR 80 Mio. The Platform Group SE & Co. KGaA (ISIN DE000A40ZW88, WKN A40ZW8, "TPG"), ein führendes Software-Unternehmen für Plattformlösungen, hat eine erfolgreiche Geschäftsentwicklung im Neunmonatszeitraum 2026 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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