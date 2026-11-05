Hamburg (ots) -- Die 100. Ausgabe findet vom 12. bis 16. März 2027 in Hamburg statt- Technik und Konzepte für Betriebe, die mit wenig Personal arbeiten- Alles für Gastronomie und Hotellerie an einem Ort, mit Innovationen aus vielen LändernVom 12. bis 16. März 2027 findet in Hamburg die 100. INTERNORGA statt. Die internationale Leitmesse für Hospitality und Foodservice zeigt Produkte, Technik und Konzepte für Restaurants, Hotels, Cafés, Bäckereien und Kantinen. Im Mittelpunkt stehen zwei Themen, die Betriebe in vielen Ländern Europas beschäftigen: fehlende Fachkräfte und steigende Kosten.Lösungen für Betriebe mit wenig PersonalDie INTERNORGA zeigt seit 1921, wie sich die Arbeit in Küche und Service verändert. Heute geht es darum, Teams zu entlasten und Abläufe zu vereinfachen. Ausstellende zeigen automatisierte Technik, digitale Lösungen und Konzepte, die auch mit wenig Personal wirtschaftlich funktionieren. Im Bereich Kitchen & Technology sind das zum Beispiel Kochroboter, die Küchenteams entlasten. Alle digitalen Lösungen finden Besuchende 2027 gemeinsam in der Halle A3.Innovationen aus vielen Ländern, alles an einem Ort2026 kam rund ein Viertel der Ausstellenden aus dem Ausland. Besuchende erleben in Hamburg deshalb Innovationen und Trends aus vielen Ländern, von der Küchentechnik bis hin zu neuen Food- und Getränkekonzepten im Bereich Future Food & Drinks. Gleichzeitig ist die INTERNORGA ein One-Stop-Shop für Gastronomie und Hotellerie: Besuchende finden hier Lebensmittel und Getränke, Einrichtung und Tabletop, Verpackung und digitale Lösungen. Auch das Publikum ist international: Fachbesuchende kamen 2026 aus rund 100 Ländern. Für Ausstellende bedeutet das einen direkten Zugang zu Kundinnen und Kunden aus aller Welt. Wie Betriebe ihren Gästen besondere Erlebnisse bieten, zeigt beim IFF International Foodservice Forum unter anderem Sam Bompas vom Londoner Studio Bompas & Parr.Informationen zu Besuch und Teilnahme in englischer Sprache: internorga.com/enPressekontakt:Annika MeyerPresse & PRTel. +49 40 3569 2445annika.meyer@hamburg-messe.deOriginal-Content von: INTERNORGA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183458/6384616