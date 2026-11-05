München (ots) -- Omnipod 5 ist das erste schlauchlose automatisierte Insulin-Dosierungssystem (AID), das mit den führenden Sensormarken zur kontinuierlichen Glukosemessung (Dexcom und FreeStyle Libre) kompatibel ist.- Der FreeStyle Libre 3 Plus-Sensor lässt sich direkt über die Omnipod 5-App auf dem zugehörigen Steuergerät starten, deaktivieren und überwachen.- Zusätzlich wird die kostenlose LibreLinkUp-App für Betreuungspersonen unterstützt, wodurch z.B. Eltern und Pflegepersonal die Werte direkt auf ihrem eigenen Smartphone einsehen können.Die Insulet Corporation (NASDAQ: PODD), weltweit führender Anbieter von schlauchloser Insulinpumpentechnologie mit der Marke Omnipod 5, hat eine Erweiterung der kompatiblen Glukosesensoren bekanntgegeben. Das schlauchlose automatisierte Insulin-Dosierungssystem Omnipod 5 ist nun mit den führenden Sensormarken zur kontinuierlichen Glukosemessung kompatibel - auch mit FreeStyle Libre 3 Plus, dem derzeit kleinsten und flachsten Sensor der Welt. Dadurch können noch mehr Menschen mit Diabetes von den Vorteilen des Omnipod 5-Systems profitieren.*Der FreeStyle Libre 3 Plus-Sensor kann bis zu 15 Tage getragen werden und ist für Kinder ab 2 Jahren freigegeben.# Omnipod 5-Nutzer*innen können den Sensor direkt über die Omnipod 5-App auf ihrem zugehörigen Steuergerät starten, deaktivieren und überwachen. Die Kompatibilität umfasst außerdem die kostenlose LibreLinkUp-App, mit der sich Glukosewerte, Trendpfeile und Alarme automatisch mit bis zu 20 Betreuungspersonen teilen lassen.##Omnipod 5 ist das erste schlauchlose, tragbare und wasserdichte (1) AID-System, das mit führenden Sensormarken kompatibel ist. Das System wurde kundenorientiert entwickelt und ist auf außergewöhnliche Bedienfreundlichkeit ausgelegt. Für das System wurden überzeugende klinische Ergebnisse nachgewiesen, einschließlich der Erreichung eines niedrigeren HbA1c-Werts und einer verbesserten Zeit im Zielbereich, während es die Zeit im Hypoglykämie-Bereich geringhalten konnte. (2,3)Seit fast 25 Jahren bewährt sich Insulet als Pionier für schlauchlose, wasserdichte Insulinabgabesysteme und verfolgt das Ziel, das Leben von Menschen mit Diabetes weltweit zu verbessern.Weitere Informationen zur Verwendung des FreeStyle Libre 3 Plus-Sensors mit Omnipod 5 finden Sie unteromnipod.com* Die Liste der kompatiblen Sensoren kann je nach Land variieren. Für die Verwendung bestimmter Sensoren sind möglicherweise kompatible Pods notwendig.Das Setzen eines FreeStyle Libre 3 Plus Sensors erfordert ein Einführen des Sensorfilaments unter die Haut. Der FreeStyle Libre 3 Plus Sensor kann bis zu 15 Tage lang getragen werden. Der FreeStyle Libre 3 Plus Sensor ist zertifiziert für Kinder ab 2 Jahren sowie Erwachsene, einschließlich Schwangere. Die Aufsichtspflicht über die Anwendung und die Auswertung von einem FreeStyle Libre Messsystem bei Kindern bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres obliegt der Verantwortung einer volljährigen Person.#Die Übertragung der Daten zwischen den Apps erfordert eine Internetverbindung. Die Nutzung von LibreLinkUp erfordert eine Registrierung bei LibreView. Es besteht die Möglichkeit, die LibreLinkUp Einladung anzunehmen und damit Benachrichtigungen und Warnhinweise zu erhalten oder diese abzulehnen. Eine Entscheidung hierüber sollten Sie basierend auf Ihren Kenntnissen und Erfahrungen treffen, um bei dem Erhalt eines zu hohen oder zu niedrigen Glukosewerts angemessen reagieren zu können.(1)Der Pod ist mit seiner Schutzart IP28 bis zu einer Wassertiefe von 7,60 Metern (25 Fuß) und 60 Minuten lang wasserdicht. Das Omnipod 5-Steuergerät ist nicht wasserdicht. Informationen zur Wasserdichtigkeit des Sensors finden Sie im Benutzerhandbuch des Sensorherstellers.(2)Brown S. et al. Diabetes Care. 2021;44:1630-1640. Prospektive Schlüsselstudie mit 240 Teilnehmenden mit T1D im Alter von 6 bis 70 Jahren. Die Studie umfasste einen 14-tägigen Zeitraum mit Standardtherapie (ST), gefolgt von einem 3-monatigen Zeitraum mit dem Omnipod 5-Hybrid-Closed-Loop-System (HCL). Mittlere Zeit im Zielbereich (3,9-10,0 mmol/L oder 70-180 mg/dL) bei Erwachsenen/Jugendlichen, basierend auf kontinuierlicher Glukosemessung: ST = 64,7 %, 3-monatige Omnipod 5-Behandlung = 73,9 %, p < 0,0001. Mittlere Zeit im Zielbereich (3,9-10,0 mmol/L oder 70-180 mg/dL) bei Kindern, basierend auf kontinuierlicher Glukosemessung: ST = 52,5 %, 3-monatige Omnipod 5-Behandlung = 68,0 %, p < 0,0001. HbA1c-Mittelwert: ST vs. Omnipod 5 bei Erwachsenen/Jugendlichen (14-70 Jahre) und Kindern (6-13,9 Jahre) (7,16 % vs. 6,78 % oder 55 mmol/mol vs. 51 mmol/mol, p < 0,0001; 7,67 % vs. 6,99 % oder 60 mmol/mol vs. 53 mmol/mol, p < 0,0001). Mittlere Zeit im hyperglykämischen Bereich (> 10,0 mmol/L oder > 180 mg/dL) mit ST vs. Omnipod 5 (über 3 Monate), basierend auf CGM, bei Erwachsenen/Jugendlichen bzw. Kindern: 28,9 % vs. 22,8 % bzw. 44,8 % vs. 29,7 %, p < 0,0001. Mittlere Zeit im hypoglykämischen Bereich (< 3,9 mmol/L oder < 70 mg/dL basierend auf CGM), basierend auf CGM, bei Erwachsenen/Jugendlichen: ST = 1,89 %, 3-monatige Omnipod 5-Behandlung = 1,32 %, p < 0,0001. Mittlere Zeit im hypoglykämischen Bereich bei Kindern (< 3,9 mmol/L oder < 70 mg/dL, basierend auf CGM): ST = 2,21 %, 3-monatige Omnipod 5-Behandlung = 1,78 %, p < 0,0456.(3)Sherr J. et al. Diabetes Care. 2022; 45:1907-1910. Single-arm multicenter clinical trial in 80 pre-school children (aged 2-5.9 yrs) with T1D. Die Studie umfasste einen 14-tägigen Zeitraum mit Standardtherapie (ST), gefolgt von einem 3-monatigen AID-Zeitraum mit dem Omnipod 5-System. Mittlerer HbA1c-Wert, gemessen bei sehr kleinen Kindern unter ST vs. Omnipod 5: 7,4 % vs. 6,9 % oder 57 mmol/mL vs. 53 mmol/mol; (p < 0,0001). Mittlere Zeit im Zielbereich (3,9-10,0 mmol/L oder 70-180 mg/dL), basierend auf kontinuierlicher Glukosemessung, bei Kindern unter ST vs. 3-monatiger Omnipod 5-Behandlung: 57,2 % vs 68,1 %, p < 0,0001. Mittlere Zeit im hyperglykämischen Bereich (> 10,0 mmol/L bzw. > 180 mg/dL), basierend auf CGM, bei Kindern unter ST vs. 3-monatiger Omnipod 5-Behandlung: 39,4 % vs. 29,5 %, p < 0,0001. Mittlere Zeit im hypoglykämischen Bereich (< 3,9 mmol/L oder < 70 mg/dL, basierend auf CGM) ST = 3,43 % vs. Omnipod 5: 2,46 %, p < 0,0001.©2026 Insulet Corporation. Omnipod ist eine eingetragene Marke der Insulet Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Die Verwendung von Marken Dritter stellt keine Empfehlung dar und impliziert keine Verbindung oder sonstige Zugehörigkeit.Über die Insulet Corporation:Die Insulet Corporation (NASDAQ: PODD) mit Hauptsitz in Massachusetts ist ein innovatives Medizintechnikunternehmen, das sich zum Ziel gesetzt hat, Menschen mit Diabetes und anderen Erkrankungen durch seine Omnipod-Produktplattform das Leben zu erleichtern. Das Omnipod-Insulinmanagementsystem bietet eine einzigartige Alternative zu herkömmlichen Insulinverabreichungsmethoden. Mit seinem einfachen, tragbaren Design ermöglicht der schlauchlose Einweg-Pod eine bis zu dreitägige ununterbrochene Insulinabgabe, ohne dass eine Nadel zu sehen oder zu handhaben ist. Insulets Flaggschiff-Innovation, das automatisierte Insulinabgabesystem Omnipod 5, lässt sich mit einem kontinuierlichen Glukosemonitor integrieren, um den Blutzucker ohne mehrfache tägliche Injektionen und ohne Fingerstiche zu regulieren, und kann in den USA über ein kompatibles Smartphone oder über den Omnipod 5-Controller gesteuert werden. Insulet nutzt das einzigartige Design seines Pods auch, indem es seine Omnipod-Technologieplattform für die Verabreichung von nicht-insulinhaltigen subkutanen Medikamenten in anderen Therapiebereichen anpasst. Weitere Informationen finden Sie unter: insulet.com und omnipod.com.Alle Rechte vorbehalten. Libre, das Schmetterlingslogo, die Form und das Erscheinungsbild des Sensors, die Farbe Gelb sowie sämtliche damit zusammenhängende Marken und/oder Designs sind das geistige Eigentum der Abbott Unternehmensgruppe in ausgewählten Ländern und werden mit Genehmigung verwendet.Pressekontakt:Glasmeyer Branding GmbHPresseagentur für Deutschlandinsulet@glasmeyer-branding.deOriginal-Content von: Insulet, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183038/6384610