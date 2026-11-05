Berlin (ots) -Wo gibt es Winterstörche? Der NABU ruft wieder bis zum 31. Januar zum Melden von Weißstörchen auf, die im Winter bei uns bleiben und nicht in den Süden ziehen. Jeder kann bei diesem Citizen-Science-Projekt mitmachen und helfen, Weißstörche besser kennenzulernen."Wir beobachten schon seit mehr als 20 Jahren, dass sich das Zugverhalten ändert", sagt Bernd Petri von der NABU-Bundesarbeitsgruppe Weißstorchschutz, "Viele der Vögel, die das Mittelmeer früher westlich umflogen, bleiben inzwischen in Spanien, statt weiter nach Afrika zu fliegen. Dort finden sie auf Reisfeldern und den großen Mülldeponien genug Nahrung." Auch in Deutschland werden vermehrt zwischen November und Januar "Winterstörche" beobachtet. In der vergangenen Wintersaison gab es bundesweit fast 1.200 Störche Meldungen. Gebrütet haben in Deutschland in diesem Jahr 16.500 Storchenpaare.Bisher betrifft das stark veränderte Zugverhalten nur die westziehenden Störche. Die "Ostzieher", also die Vögel, die über den Bosporus nach Afrika fliegen, treten immer noch ihre weite Reise an. Das sich ändernde Verhalten der Westzieher hat für die Vögel Vorteile. Sie ersparen sich den kräftezehrenden Zug. Da sie so früher in den Brutgebieten sind, können sie die besten Neststandorte besetzen Petri: "Möglich macht das die Klimaerwärmung. In milderen Wintern finden Weißstörche als Nahrungsopportunisten auch bei uns genug Mäuse, Würmer, kleine Fische und Abfall auf offenen Mülldeponien." Denn Weißstörche ziehen vor allem wegen der Nahrungsknappheit im europäischen Winter. Kalt wird es den Störchen bei uns nicht. Petri: "Sie haben einen natürlichen Daunenmantel, der Wärme wesentlich besser speichern kann als das Gefieder kleiner Singvögel wie Meise und Spatz - und die überwintern schließlich auch bei uns."Mehr Infos und Winterstörche melden: https://NABU-naturgucker.de/weissstorch (https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnabu-naturgucker.de%2Fweissstorch&data=05%7C02%7CSilvia.Teich%40NABU.de%7C64d530c6f5094ecd052d08df3988dd21%7Cad40dd9b5f8f4af8aee4bb88fde993a8%7C0%7C0%7C639292932171838761%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=Uzlwx3ePfdtL4Fp66kFNLJ6q7b7UJ%2FrxaJPy0A6k22o%3D&reserved=0)Kostenlose Pressebilder: https://medienbibliothek.nabu.de/shared/SNhvDMRKpIuIAAQPSASuNAmvoMl8GMXK (https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmedienbibliothek.nabu.de%2Fshared%2FSNhvDMRKpIuIAAQPSASuNAmvoMl8GMXK&data=05%7C02%7CSilvia.Teich%40NABU.de%7C64d530c6f5094ecd052d08df3988dd21%7Cad40dd9b5f8f4af8aee4bb88fde993a8%7C0%7C0%7C639292932171862990%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=sfvOlHmenDoTH7ssoZokTDRQx62eVxMYNx%2BXtsyjE7A%3D&reserved=0)Mit mehr als 980.000 Mitgliedern und Fördernden ist der 1899 gegründete NABU der älteste und mitgliederstärkste Umweltverband Deutschlands. Der NABU engagiert sich für den Erhalt der Lebensraum- und Artenvielfalt, den Klimaschutz sowie die Nachhaltigkeit der Land-, Wald- und Wasserwirtschaft. Der NABU begeistert für die Natur und fördert naturkundliche Kenntnisse für ein aktives Naturerleben. Mehr Infos: www.NABU.de/wir-ueber-uns (https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.nabu.de%2Fwir-ueber-uns&data=05%7C02%7CSilvia.Teich%40NABU.de%7C64d530c6f5094ecd052d08df3988dd21%7Cad40dd9b5f8f4af8aee4bb88fde993a8%7C0%7C0%7C639292932171876625%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=bcu6cJ8HPOuwCnY6dwAZnedkGFcvfHgLnNZlkHYPVFU%3D&reserved=0)Pressekontakt:Bernd Petri, NABU-Bundesarbeitsgruppe Weißstorchschutz, Tel. 0170-9033570,E-Mail: Bernd.Petri@NABU-Hessen.de---------------------------------------------------------------------NABU-PressestelleJulian Bethke | Jérôme Lombard | Helge May | Jessica Rusch | Silvia TeichTel. +49 (0)30.28 49 84 -1538 | -1537 | -1530 | -1386 | -1588Fax: +49 (0)30.28 49 84-2000 | E-Mail: Presse@NABU.deOriginal-Content von: NABU, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6347/6384609