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Dow Jones News
05.11.2026 10:33 Uhr
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PTA-DD: German Tech Holding GmbH & Co. KGaA: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

DJ PTA-DD: German Tech Holding GmbH & Co. KGaA: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

German Tech Holding GmbH & Co. KGaA: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

Frankfurt am Main (pta000/05.11.2026/09:59 UTC+1) - Mitteilung 

1     Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen 
                             stehenden Personen 
a)      Name                              Gerlinger & Partner GmbH 
   2                          Grund der Meldung 
a)      Position/Status                         In enger Beziehung 
b)      Erstmeldung 
                                         Christoph Gerlinger 
                                         Vorstand 
   3    Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, 
                       zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht 
a)      Name                              German Tech Holding GmbH & Co. KGaA 
b)      LEI                               391200PWTXBEBMBP4P94 
   4                    Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften 
a)      Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments     Aktie 
        Kennung                             DE000A1MMEV4 
b)      Art des Geschäfts                        Kauf 
c)      Preis(e)                            Volumen 
        0,07 EUR                            74.918,27 EUR 
d)      Aggregierter Preis                       Aggregiertes Volumen 
        0,07 EUR                            74.918,27 EUR 
e)      Datum des Geschäfts                       03.11.2026 UTC+1 
f)      Ort des Geschäfts                        Außerhalb eines Handelsplatzes

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      German Tech Holding GmbH & Co. KGaA 
           Humboldtstraße 60B 
           60318 Frankfurt am Main 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Investor Relations 
Tel.:         +49 69 348690520 
E-Mail:        ir@germantechholding.com 
Website:       germantechholding.com 
ISIN(s):       DE000A1MMEV4 (Aktie) 
Börse(n):       Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Scale), München, Stuttgart, Tradegate BSX

[ source: https://www.pressetext.com/news/1793869140094 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

November 05, 2026 03:59 ET (08:59 GMT)

© 2026 Dow Jones News
Historische Öl-Krise - 5 Aktien, die davon profitieren!
Der Iran-Krieg hat den globalen Energiemarkt erschüttert. Zerstörte Förderanlagen, ausgefallene Transportwege und fehlende Raffineriekapazitäten sorgen dafür, dass nicht nur Rohöl, sondern vor allem Benzin und Diesel knapp und teuer bleiben könnten. Selbst ein Ende der Kämpfe würde das Problem nicht über Nacht lösen, der Wiederaufbau der Energieinfrastruktur dürfte Jahre dauern.

Während viele Anleger jetzt auf ExxonMobil, Chevron oder Shell setzen, könnte das größere Potenzial längst woanders liegen. Denn hohe Ölpreise machen neue Investitionen in Förderung, Transport und Verarbeitung wieder attraktiv. Davon profitieren vor allem jene Unternehmen, die Bohrtechnik, Ausrüstung und Dienstleistungen bereitstellen oder bereits über wertvolle Infrastruktur verfügen.

Hier dürfte die zweite Welle des Öl-Booms entstehen. Statt den bereits stark gelaufenen Produzenten hinterherzulaufen, können Anleger auf die Unternehmen setzen, die am milliardenschweren Wiederaufbau der globalen Energieinfrastruktur verdienen.

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