Berlin (ots) -Die Deutsche Rentenversicherung Bund startet heute mit ihrem Podcast "Die Rentenfrage". Er beantwortet häufig gestellte Verbraucher-Fragen rund um Rente und Altersvorsorge. Die erste Folge dreht sich um die Frage: Reicht meine Rente zum Leben?Ist meine Rente sicher? Bekommt eigentlich jeder Rente? Reicht meine Rente später zum Leben? Menschen, die Antworten auf diese oder ähnliche Fragen suchen, sind beim neuen Podcast der Deutschen Rentenversicherung genau richtig. Der Podcast "Die Rentenfrage" richtet sich an Versicherte, die sich bislang wenig oder noch nicht mit ihrer Altersvorsorge beschäftigt haben. Aber auch an Rentnerinnen und Rentner, die zum Beispiel wissen wollen, wieviel sie zu ihrer Rente hinzuverdienen dürfen. Jede Folge greift eine Frage auf, die Versicherte, Rentnerinnen und Rentner besonders häufig stellen. Der Podcast erklärt dazu Rentenwissen, die Entwicklung der Rente und informiert über Gesetzesentscheidungen, die die Renten betreffen.Das Format ist ein Interview-Podcast bei dem Expertinnen und Experten der Deutschen Rentenversicherung Rede und Antwort stehen. Sie kennen die Anliegen von Versicherten aus ihrer täglichen Arbeit: zum Beispiel aus der Beratung, der Forschung und Entwicklung oder der Kommunikation in den sozialen Medien. Eine Folge dauert 15 bis 20 Minuten. So können auch komplexe Themen verständlich und ausführlicher erklärt werden.Erscheinungsrhythmus und Verbreitung"Die Rentenfrage" erscheint einmal im Monat, jeweils am ersten Donnerstag. Die ersten Folgen sind bereits im Kasten. Der Podcast ist auf der Internetseite der Deutschen Rentenversicherung und auf allen gängigen Podcast-Plattformen verfügbar, darunter Spotify, Apple Music und Amazon Music. Die Folgen gibt es auch auf YouTube.Die ersten Folgen behandeln diese Fragen:- Folge 1: "Reicht meine Rente zum Leben?"- Folge 2: "Ist die Rente eigentlich sicher?"- Folge 3: "Bekommt jeder Rente?"- Folge 4: "Darf man zur Rente noch etwas dazuverdienen?"Alle Informationen zum Podcast "Die Rentenfrage" auf einen Blick- Inhalt: Häufige Fragen zur Altersvorsorge, erklärt von Expertinnen und Experten der Deutschen Rentenversicherung- Format: Interview, 15 bis 20 Minuten pro Folge- Erscheinen: Monatlich, jeweils am ersten Donnerstag. Erste Folge am 5. November 2026- Verfügbar auf: Internetseite der Deutschen Rentenversicherung, Spotify, Apple Music, Amazon Music, YouTube und weiteren gängigen Podcast-Plattformen- Moderation: Wechselnde Hosts aus der Abteilung Kommunikation der Deutschen Rentenversicherung BundPressekontakt:Una GroßmannTel. 030 865-89178Fax. 030 865-27379pressestelle@drv-bund.deOriginal-Content von: Deutsche Rentenversicherung Bund, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/50838/6384639