München (ots) -- Kevin Njie zwischen Julia Römmelt und Vanessa Brahimi- Redo eckt mit seinen WG-Manieren und einem Spruch über Frauen an- "Der Promihof" am 5. November um 22:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+Auf dem "Promihof" wird geflirtet, gestritten und geweint: Kevin Njie hält Julia Römmelt und Vanessa Brahimi mit seinem Liebeswirrwarr auf Trab. Während die beiden Frauen um seine Aufmerksamkeit konkurrieren, sorgt Redo mit seinen eigenwilligen Manieren und einem Spruch über Frauen für mächtig Ärger. Und auch beim Geld kennen die Bewohner keine Zurückhaltung: Im City Shop werden über 16.000 Euro auf den Kopf gehauen. "Der Promihof" am 5. November um 22:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+.Bei Kevin scheinen die Gefühle im Minutentakt zu wechseln. Zunächst sucht er die Nähe zu Julia, mit der in der Vergangenheit bereits etwas lief. Doch auf der Hof-Party knistert es plötzlich wieder zwischen ihm und Vanessa. Die beiden knutschen, landen gemeinsam im Whirlpool und schließlich im selben Bett - während Julia nur wenige Meter entfernt schläft. Am nächsten Morgen folgt für Kevin der unangenehme Gang durch die Hof-WG. Vor allem die Frauen sind von seinem Verhalten wenig begeistert. Doch Kevin gibt nicht auf und umgarnt erneut Julia.Für zusätzliche dicke Luft sorgt Rene "Redo" Dost. Der XXL-König putzt sich in der Gemeinschaftsküche die Zähne, rasiert sich dort und möchte anschließend auch noch die Hofarbeit unter den Bewohnern aufteilen. Besonders Matthias Mangiapane stellt sich quer. Als Redo dann auch noch das Liebesdreieck kommentiert, ist das Maß voll. Seine Aussage "Manche Frauen sind halt Königinnen, manche nur Prinzessinnen" trifft Vanessa so sehr, dass sie in Tränen ausbricht. Ihre Mitbewohnerinnen stellen sich hinter sie.Während auf dem Hof die Emotionen hochkochen, sitzt auch das Geld locker. Beim Einkauf im City Shop geben die Promis über 16.000 Euro aus - vor allem für Eierlikör und Zigaretten. Immerhin wächst der Jackpot um 5.000 Euro, weil die Neuzugänge auf den Kauf eines Safety-Tickets verzichten. Doch Sicherheit müssen sich die Bewohner auch auf andere Weise erkämpfen: Bei der ersten Challenge "Mit dem Hof durch die Wand" geht es um den Verbleib auf dem Bauernhof."Der Promihof" am 5. November um 22:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+. Das Format wird von Constantin Entertainment GmbH produziert.Presseinfos und Fotomaterial finden Sie hier: Der Promihof - RTLZWEI Unternehmen (https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Funternehmen.rtl2.de%2Fsendungen%2Fder-promihof&data=05%7C02%7CDominik.Rabenberg%40rtl2.de%7C8dc85e60251c453a7e7408df34d02ad7%7Cc5eaaa863ebd4d4db5bf1edd64cdb03e%7C0%7C0%7C639287740843043489%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=52QBy0pjcL0xoKnXwIonC8M%2FX3x0zHqtTkHoXSrvZx4%3D&reserved=0).Über "Der Promihof":Eine Mischung aus Newcomern und Stars der Reality-Szene zieht nach Polen aufs Land und bewohnt den verrücktesten Bauernhof der Welt, den Promihof! Was sie erwartet: Tierische Mitbewohner, gnadenlose Challenges und jede Menge Möglichkeiten, sich Sendezeit zu verschaffen! Zu Beginn erfahren die Promis, welche Hof-Regeln es zu beachten gilt. Kontrolliert werden diese von Landwirt Nino aus dem berühmten Ochsenknecht-Clan. Den Promis winkt ein Jackpot von 100.000 Euro, der sich allerdings mit jedem Fehler verringert. Welcher Promi holt sich den Titel: Hof-König oder Hof-Königin?Pressekontakt:RTLZWEIKommunikation089 - 641850kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6605/6384635