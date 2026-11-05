Frankfurt am Main / München / Düsseldorf / Wien (ots) -- Fünf erfahrene Führungspersönlichkeiten verstärken die Practices Healthcare, TMT, Industry und Human Resources- Ausbau unterstreicht strategischen Wachstumskurs unter Geschäftsführerin Andrea Mohnsame- Wiener Standort wird weiter gestärktSpencer Stuart, eines der weltweit führenden Unternehmen für Executive Search und Leadership Advisory, verstärkt seine Beraterteams in Deutschland und Österreich um fünf erfahrene Führungspersönlichkeiten. Mit Isabel De Paoli, Dr. Dominique Friederich, Katrin Habenschaden, Dr. Sabine Bothe und Dr. Ferdinand Mahr erweitert das Unternehmen seine Expertise in den Beratungsfeldern Healthcare, Technology, Media & Telecommunications (TMT), Industry und Human Resources. Die Neuzugänge sind zugleich Teil der strategischen Weiterentwicklung von Spencer Stuart zu einem integrierten Leadership-Advisory-Unternehmen, das Klienten umfassend bei komplexen Führungs- und Transformationsentscheidungen berät. Die fünf neuen Consultants bringen dafür Erfahrung aus Management, Private Equity, Politik und Transformation mit.Andrea Mohnsame hatte die Geschäftsführung von Spencer Stuart Deutschland und Österreich zum 1. Januar 2026 übernommen. Seither forciert sie den Ausbau von Executive Search und Leadership Advisory. Dahinter steht ein klarer Anspruch: Unternehmen bei ihren wichtigsten Führungsentscheidungen umfassend zu begleiten - von der Besetzung von Spitzenpositionen und der Nachfolgeplanung über die Entwicklung von Führungspersönlichkeiten und Topteams bis hin zur Gestaltung von Unternehmenskultur und Transformation. Die fünf Neuzugänge stärken diesen Beratungsansatz durch zusätzliche Branchenexpertise, internationale Erfahrung und eigene operative Führungsverantwortung.Andrea Mohnsame, Geschäftsführerin von Spencer Stuart Deutschland und Österreich, erklärt: "Die Herausforderungen unserer Klienten gehen heute weit über die Besetzung einzelner Führungspositionen hinaus. Unternehmen stehen vor tiefgreifenden Transformationsaufgaben und benötigen Führungsteams, die Wachstum ermöglichen, Wandel gestalten und langfristige Wertschöpfung sichern. Deshalb investieren wir gezielt in den Ausbau unseres integrierten Beratungsansatzes, der Executive Search, Leadership Advisory und tiefes Branchenverständnis an der Schnittstelle von Strategie und Führung miteinander verbindet. Mit unseren neuen Kolleginnen und Kollegen erweitern wir die Erfahrungen und Perspektiven, die wir in die Beratung unserer Klienten einbringen. Über diese personelle Verstärkung hinaus freue ich mich besonders, dass wir mit den neuen, größeren Büroräumen in München auch räumlich Platz für unsere weitere Entwicklung schaffen."Healthcare: operative, strategische und investitionsseitige ErfahrungMit Isabel De Paoli und Dr. Dominique Friederich erweitert Spencer Stuart seine Healthcare Practice um umfassende Erfahrung in den Bereichen Unternehmensentwicklung, Transformation und Investments. De Paoli war zuletzt Partnerin im Bereich Private Capital Healthcare bei EQT und zuvor rund 15 Jahre bei Merck tätig, unter anderem als Executive Vice President und Chief Strategy Officer. Friederich verbindet langjährige Strategieberatung bei BCG mit operativer Führungserfahrung als CSO, COO und zuletzt CEO in Private-Equity-geprägten Unternehmen. Gemeinsam bringen beide insbesondere Erfahrung aus Transformation, Value Creation, Governance und veränderten Eigentümerstrukturen in die Beratung ein.Industry: zusätzliche Expertise für Infrastruktur, Mobilität und regulierte MärkteKatrin Habenschaden ist künftig Teil der Industry Practice von Spencer Stuart. Die frühere Zweite Bürgermeisterin der Landeshauptstadt München war zuletzt bei der Deutschen Bahn konzernweit für Nachhaltigkeit und Umwelt verantwortlich. Zuvor arbeitete sie mehr als 15 Jahre in der Finanzwirtschaft. Bei Spencer Stuart wird sie vor allem deutsche und internationale Unternehmen in öffentlichen, infrastrukturbasierten und regulierungsnahen Branchen beraten und dabei ihre Erfahrung aus Wirtschaft, Politik und Verwaltung einbringen.TMT: Führungserfahrung aus Medien, Digitalisierung und TransformationDr. Ferdinand Mahr ergänzt die Technology, Media & Telecommunications Practice. Mahr bringt umfassende Führungserfahrung mit und war u. a. bei Penguin Random House, ProSiebenSat.1, Weltbild und der Boston Consulting Group tätig. Zuletzt verantwortete er als Senior Vice President Marketing und Mitglied des Executive Committee bei Penguin Random House Deutschland die Transformation des Marketings und war zugleich in Strategie-, Wachstums- und Technologiefragen eingebunden. Seine Erfahrung umfasst insbesondere die Bereiche Medien, E-Commerce, Marketing und Sales sowie digitale und datengetriebene Transformation.Österreich: Wiener Standort wird weiter ausgebautAuch in Österreich setzt Spencer Stuart seinen Wachstumskurs fort. Mit Dr. Sabine Bothe, der ehemaligen Group Head of People & Culture der Erste Group Bank AG, gewinnt das Wiener Büro eine international erfahrene Topmanagerin für die Bereiche Technology, Media & Telecommunications und Human Resources sowie für Beratungsfragen rund um Führung und Transformation. Bothe war zuvor unter anderem in leitenden Funktionen bei der Deutschen Telekom, Magenta Telekom, A1 Telekom Austria und T-Mobile Austria tätig. Mit ihrem Eintritt wächst das Wiener Team auf sechs Consultants. Spencer Stuart stärkt damit seine Position als Partner für Executive Search und Leadership Advisory in Österreich und verbindet internationale Reichweite mit lokaler Marktkenntnis und umfassender Expertise in Führung, Nachfolge und Transformation.Auch am Münchner Standort wird das Wachstum sichtbar: Ende Oktober hat das Team neue, größere Büroräume in der Prannerstraße nahe dem Marienplatz bezogen.Über Spencer StuartSpencer Stuart ist seit der Gründung 1956 prägender Vordenker der Top-Executive-Search-Beratung. Als einer der weltweit und in Deutschland größten Anbieter berät die im Besitz der Berater stehende Partnerschaft führende Unternehmen und Organisationen dabei, Schlüsselpositionen mit geeigneten Persönlichkeiten zu besetzen. Spencer Stuart unterstützt Klienten zudem mit Dienstleistungen im Bereich Leadership Advisory bei der Potenzial- und Talententwicklung, bei Kulturfragen sowie beim Aufbau und der Weiterentwicklung von Aufsichtsgremien. Besondere Expertise hat Spencer Stuart bei der Begleitung unternehmenskritischer Entscheidungen auf höchster Ebene, in Nachfolge- und Übernahmesituationen sowie bei strategischen Prozessen und Veränderungsphasen. Das Unternehmen ist weltweit mit mehr als 500 Consultants in über 60 Büros in mehr als 30 Ländern vertreten.Bild Andrea Mohnsame (https://myconvento.com/public/get_file.php?download=1&id=enc2_ZFhSNU1EaDVRa3QzT0hNdk1uTndkRFJTTVhsYWR6MDk)Pressekontakt:IWK Communication PartnerBarbara PoppOhmstraße 1D-80802 MünchenTel.: +49 (0) 89 2000 30-30E-Mail: spencerstuart@iwk-cp.comwww.iwk-cp.comOriginal-Content von: Spencer Stuart, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/113610/6384650