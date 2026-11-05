NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Hellofresh nach detaillierten Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 8,35 Euro belassen. Vieles von dem, was der Kochboxenversender nun veröffentlicht habe, sei bereits im September signalisiert worden, schrieb Giles Thorne in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion./rob/edh/niw
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 02:07 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 02:07 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE000A161408
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 02:07 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 02:07 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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