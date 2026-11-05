In der NRW-Kommune Erkrath bei Düsseldorf ist aktuell die größte Solarthermieanlage des Bundeslandes in Bau. Die Leistung gibt Entwickler Ritter mit sieben Megawatt an. Ritter XL Solar errichtet in Erkrath (Kreis Mettmann) eine Solarthermieanlage mit sieben Megawatt Leistung. Wie das Unternehmen mitteilte, ist die Anlage die größte in Nordrhein-Westfalen. Sie soll ab 2027 jährlich rund sechs Millionen Kilowattstunden Wärme in das Fernwärmenetz Erkrath-Hochdahl einspeisen.Die Stadtwerke Erkrath sind ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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