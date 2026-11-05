Erfurt (ots) -Sommerferien, erste Schwärmereien und jede Menge Herzklopfen: Die zwölfjährige Mila hat ein klares Ziel - sie möchte das Herz ihres Schwarms erobern. "Milas Mission" (ZDF) ist ab 9. November 2026 montags bis freitags um 14:00 Uhr bei KiKA zu sehen. Die zehnteilige Serie steht zudem auf kika.de und in der KiKA-App zum Abruf bereit.In der humorvollen Realserie über erste Liebe und Freundschaft hat die zwölfjährige Mila (Jadore Felter) ein großes Ziel: Während der Sommerferien möchte sie ihren ersten Kuss von Kai (Lucas Reijnders), dem charmanten Sohn des Campingplatzbesitzers, bekommen. Doch Kai schenkt ihr zunächst kaum Beachtung. Inspiriert von alten Jugendzeitschriften entwickelt Mila einen ausgeklügelten Stufenplan, um sein Herz zu gewinnen. Gleichzeitig muss sie sich mit den Turbulenzen des Erwachsenwerdens auseinandersetzen. Dazu gehören auch unerwartete und verunsichernde Erfahrungen wie ihre erste Periode.Die Serie begleitet Milas Suche nach der Liebe, und macht deutlich, dass wahre Freundschaft am wichtigsten ist. Und, dass man sich nicht verändern muss, um seinem Crush zu gefallen."Milas Mission" ist eine Produktion von Rinkel Film. Die Redaktion beim ZDF verantworten Franziska Guderian und Sarah Touihrat.Weitere Informationen finden Sie unter kommunikation.kika.de. (http://www.kommunikation.kika.de)Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 361.218-1827E-Mail: kommunikation@kika.dekommunikation.kika.deOriginal-Content von: KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6535/6384678