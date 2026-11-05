Renk Group AG: Dr. Alexander Sagel, Kauf

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen,

05. Nov 2026 / 10:34 CET/CEST, übermittelt von GlobeNewswire.

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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel Dr. Vorname Alexander Nachname Sagel

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Vorstand

b) Erstmeldung

3.Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Renk Group AG

b) LEI

894500H8CNSZ53EI6K63

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments

Art Aktie ISIN DE000RENK730

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 35,170 EUR 2237,87 EUR 35,175 EUR 2522,40 EUR 35,205 EUR 2524,56 EUR 35,230 EUR 2704,26 EUR 35,190 EUR 2701,18 EUR 35,195 EUR 2737,12 EUR 35,185 EUR 3020,64 EUR 35,145 EUR 3549,64 EUR 35,140 EUR 4117,00 EUR 35,130 EUR 6847,89 EUR 35,120 EUR 7238,12 EUR 35,215 EUR 8713,95 EUR 35,125 EUR 9791,45 EUR 35,235 EUR 11245,60 EUR 35,195 EUR 13507,84 EUR 35,175 EUR 13535,70 EUR 35,215 EUR 13693,36 EUR 35,155 EUR 13670,03 EUR 35,200 EUR 13687,52 EUR 35,135 EUR 15188,16 EUR 35,210 EUR 17781,05 EUR 35,135 EUR 18807,76 EUR 35,130 EUR 22956,40 EUR 35,165 EUR 28413,32 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 35,169 EUR 238802,94 EUR

e) Datum des Geschäfts (CET/CEST)

05.11.2026

f) Ort des Geschäfts

Name XETRA MIC XETR

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