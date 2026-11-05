Renk Group AG: Dr. Alexander Sagel, Kauf
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen,
05. Nov 2026 / 10:34 CET/CEST, übermittelt von GlobeNewswire.
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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel
|Dr.
|Vorname
|Alexander
|Nachname
|Sagel
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Vorstand
b) Erstmeldung
3.Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|Renk Group AG
b) LEI
|894500H8CNSZ53EI6K63
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments
|Art
|Aktie
|ISIN
|DE000RENK730
b) Art des Geschäfts
|Kauf
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|35,170 EUR
|2237,87 EUR
|35,175 EUR
|2522,40 EUR
|35,205 EUR
|2524,56 EUR
|35,230 EUR
|2704,26 EUR
|35,190 EUR
|2701,18 EUR
|35,195 EUR
|2737,12 EUR
|35,185 EUR
|3020,64 EUR
|35,145 EUR
|3549,64 EUR
|35,140 EUR
|4117,00 EUR
|35,130 EUR
|6847,89 EUR
|35,120 EUR
|7238,12 EUR
|35,215 EUR
|8713,95 EUR
|35,125 EUR
|9791,45 EUR
|35,235 EUR
|11245,60 EUR
|35,195 EUR
|13507,84 EUR
|35,175 EUR
|13535,70 EUR
|35,215 EUR
|13693,36 EUR
|35,155 EUR
|13670,03 EUR
|35,200 EUR
|13687,52 EUR
|35,135 EUR
|15188,16 EUR
|35,210 EUR
|17781,05 EUR
|35,135 EUR
|18807,76 EUR
|35,130 EUR
|22956,40 EUR
|35,165 EUR
|28413,32 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|35,169 EUR
|238802,94 EUR
e) Datum des Geschäfts (CET/CEST)
|05.11.2026
f) Ort des Geschäfts
|Name
|XETRA
|MIC
|XETR
Ende der Mitteilung
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|Sprache
|Deutsch
|Unternehmen
|Renk Group AG
|Gögginger Str. 73
|86159 Augsburg
|Germany
|Internet
|https://www.renk.com/