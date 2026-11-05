Return hat sich für den Ausbau seines "Virtual Flexibility Portfolio" (VFP) eine Portfoliofinanzierung in Höhe von 835 Millionen Euro gesichert. Die finanzierenden Banken sind die Deutsche Bank und Rabobank. Die Mittel sollen genutzt werden, um die aktuell laufenden Batteriespeicher-Projekte zu finanzieren und weitere zu starten. Nach eigenen Angaben strebt Return an, ab dem kommenden Jahr mindestens ein Gigawatt an Batteriespeicher-Leistung in Deutschland jährlich zuzubauen. Aktuell habe es drei Speicherprojekte mit insgesamt 117 Megawatt im Bau. Alle Anlagen sind als 4-Stunden-Speicher ausgelegt. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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