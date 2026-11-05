Dem Mistrade-Antrag wurde stattgegeben. Folgende Geschaefte in der ISIN DE000VJ1YXXX, Wertpapier-Name: Put 18.12.26 Nasd100 24000, wurden aufgehoben:
Dem Mistrade-Antrag wurde stattgegeben. Folgende Geschaefte in der ISIN DE000VY1XXXX, Wertpapier-Name: Put 18.12.26 Nasd100 27000, wurden aufgehoben:
Dem Mistrade-Antrag wurde stattgegeben. Folgende Geschaefte in der ISIN DE000VJ4AXXX, Wertpapier-Name: Call 18.12.26 Nasd100 31300, wurden aufgehoben:
Dem Mistrade-Antrag wurde stattgegeben. Folgende Geschaefte in der ISIN DE000VJ1YXXX, Wertpapier-Name: Call 18.12.26 Nasd100 30200, wurden aufgehoben:
Dem Mistrade-Antrag wurde stattgegeben. Folgende Geschaefte in der ISIN DE000VY2FXXX, Wertpapier-Name: Put 18.12.26 Nasd100 28000, wurden aufgehoben:
ISIN Datum Zeit Volumen Preis
DE000VJ1YXXX 05.11.2026 08:03:44 10.000 0,83 EUR
DE000VJ4AXXX 05.11.2026 08:03:48 10.000 0,40 EUR
DE000VY1XXXX 05.11.2026 08:04:15 20.000 3,65 EUR
DE000VJ1YXXX 05.11.2026 08:04:34 10.000 1,33 EUR
DE000VY2FXXX 05.11.2026 08:05:07 10.000 6,16 EUR
Dem Mistrade-Antrag wurde stattgegeben. Folgende Geschaefte in der ISIN DE000VY1XXXX, Wertpapier-Name: Put 18.12.26 Nasd100 27000, wurden aufgehoben:
Dem Mistrade-Antrag wurde stattgegeben. Folgende Geschaefte in der ISIN DE000VJ4AXXX, Wertpapier-Name: Call 18.12.26 Nasd100 31300, wurden aufgehoben:
Dem Mistrade-Antrag wurde stattgegeben. Folgende Geschaefte in der ISIN DE000VJ1YXXX, Wertpapier-Name: Call 18.12.26 Nasd100 30200, wurden aufgehoben:
Dem Mistrade-Antrag wurde stattgegeben. Folgende Geschaefte in der ISIN DE000VY2FXXX, Wertpapier-Name: Put 18.12.26 Nasd100 28000, wurden aufgehoben:
ISIN Datum Zeit Volumen Preis
DE000VJ1YXXX 05.11.2026 08:03:44 10.000 0,83 EUR
DE000VJ4AXXX 05.11.2026 08:03:48 10.000 0,40 EUR
DE000VY1XXXX 05.11.2026 08:04:15 20.000 3,65 EUR
DE000VJ1YXXX 05.11.2026 08:04:34 10.000 1,33 EUR
DE000VY2FXXX 05.11.2026 08:05:07 10.000 6,16 EUR
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