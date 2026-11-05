Die Q3-Zahlen von Leifheit lagen im Einklang mit den vorläufigen Werten, die Profitabilität blieb jedoch unter Druck: Der Umsatz sank um 5,0% yoy auf EUR 52,8 Mio., und das EBIT rutschte mit EUR -0,2 Mio. in den negativen Bereich. Während die Kernmärkte Household und Wellbeing weiterhin schwach blieben, setzten das zweistellige Wachstum in der Kategorie Dust sowie moderate Zuwächse im Private-Label-Geschäft einige positive Akzente. Der Ausblick für das GJ26 spiegelt das herausfordernde Umfeld sowie außerordentliche Restrukturierungskosten von rund EUR 7 Mio. wider. Allerdings dürfte das FOCUS-Programm ab dem GJ28 jährliche Einsparungen von mindestens EUR 8 Mio. freisetzen und damit den Weg für eine Erholung der Profitabilität ebnen. Die Dividendenrendite von über 10%, die zum Jahresende erwartete Nettoliquidität von mehr als EUR 18 Mio. und ein KBV von 0,9x bieten einen attraktiven Einstiegszeitpunkt. Wir bekräftigen unser BUY-Rating mit einem Kursziel von EUR 17,50. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/leifheit-ag
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