Der Kursverlauf der Leifheit-Aktie macht Angst. Noch zur Jahresmitte notierte das Papier bei gut 17 Euro - jetzt sind es nur noch etwas mehr als sieben Euro. Seit Oktober hatte sich der Absturz nochmals beschleunigt. Weiß der Markt mehr? Der Investor Teslin Capital Investments (Gerlin Participaties) hat seinen Anteil von 4,96 auf 2,98 Prozent reduziert. Auf dem Eigenkapitalforum am 24. November 2026 zeigte sich Finanzvorstand Marco Keul optimistisch, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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