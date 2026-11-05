Erst am gestrigen Mittwoch konnte die Nintendo-Aktie um +5% zulegen, doch am Donnerstagmorgen verliert der japanische Gaming-Konzern postwendend alle Kursgewinne des Vortages. Fielen die Halbjahreszahlen von Nintendo denn so enttäuschend aus und wie sollten Anleger sie interpretieren? Sinkende Umsätze, aber steigende Gewinne Die Nintendo-Zahlen für das erste Halbjahr des Geschäftsjahres 2027 (April bis September) fielen insgesamt gemischt aus. Während ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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