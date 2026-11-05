Am heutigen Donnerstag bestimmt der Übernahmepoker weiter das Bild bei Evonik. Der Spezialchemiekonzern hat am Dienstag ein starkes drittes Quartal gemeldet: Das bereinigte EBITDA stieg um 40% auf 629 Millionen €. Kurz zuvor hatte der Vorstand das auf 24 € je Aktie erhöhte Angebot von BASF abgelehnt. Die Aktie notierte zuletzt bei 21,32 € und damit gut 11% unter dem gebotenen Preis. Es stellt sich die Frage: Wie lange kann Evonik eigenständig bleiben, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de